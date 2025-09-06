Netflix: un drama que emana calor y cautivó a la crítica mundial con su provocadora trama.

netflix película hombre irracional (1).jpg Emma Stone y Joaquín Phoenix protagonizan esta película controvertida.

Netflix: de qué trata la película Hombre irracional

La película Hombre irracional centra su trama en un profesor de filosofía en plena crisis existencial que llega a una nueva universidad. Allí se relaciona con dos mujeres: una solitaria profesora que busca que la rescate de su infeliz matrimonio y su mejor estudiante y muy pronto su amiga.

A poco tiempo de llegar a la universidad de una pequeña ciudad, Abe Lucas (Joaquin Phoenix) se relaciona con dos mujeres: Rita Richards (Parker Posey) y Jill Pollard (Emma Stone).

Jill está enamorada de su novio, pero encuentra tan irresistible la personalidad atormentada de Abe que, incluso cuando el profesor muestra claros síntomas de desequilibrio mental, su fascinación por él no hace más que crecer.

netflix película hombre irracional (2).jpg Joaquín Phoenix pocas veces decepciona con sus actuaciones.

Reparto de Hombre irracional, película de Netflix

Joaquin Phoenix (Abe)

Emma Stone (Jill)

Parker Posey (Rita)

Jamie Blackley (Roy)

Betsy Aidem (madre de Jill)

Ethan Phillips (padre de Jill)

Sophie von Haselberg (April)

Susan Pourfar (Carol)

Netflix: tráiler de la película Hombre irracional

Embed - Hombre Irracional - Trailer Oficial

Dónde ver la película Hombre irracional, según la zona geográfica