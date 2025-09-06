Tár película (1)

La película de 2 horas 38 minutos, "se presenta como un viaje que lleva al espectador a zonas que las palabras no alcanzan a definir ni explicar", sostiene la crítica de Micropsia cine. Sin dudas, es "una gran película a la que conviene ir a ver con la mente abierta, para zambullirse de cabeza", segun Diario Clarín.

Con respecto a la protagonista, "Blanchett canaliza en su composición melindrosa esas múltiples capas de realidad. Las mismas que ofrece esta película atípica, tan pretenciosa, desconcertante y difícil de encasillar como su personaje protagónico", asegura Diario La Nacion.

Tár película

Netflix: de qué trata la película Tár

Tár es una película protagonizada por Cate Blanchett que gira en torno a la célebre música Lydia Tár, quien está a punto de grabar la sinfonía que supondrá la cumbre de su carrera. Sin embargo, el destino parece estar en su contra y solo encuentra consuelo en Petra (Mila Bogojevic), su hija adoptiva.

La mundialmente famosa Lydia Tár está a solo unos días de afrontar el mayor reto de su carrera profesional, pero su vida personal y sus decisiones van a ir interfiriendo en su carrera musical con consecuencias imprevisibles.

Tár película (2)

Reparto de Tár, película de Netflix

Cate Blanchett como Lydia Tár

Noémie Merlant como Francesca Lentini

Nina Hoss como Sharon Goodnow

Sophie Kauer como Olga Metkina

Mila Bogojevic como Petra

Julian Glover como Andris Davis

Allan Corduner como Sebastian Brix

Mark Strong como Eliot Kaplan

Sylvia Flote como Krista Taylor

Netflix: tráiler de la película Tár

Embed - TÁR Tráiler Español Latino Subtitulado (2022) Cate Blanchett

Dónde ver la película Tár, según la zona geográfica