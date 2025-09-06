Cate Blanchett protagoniza la película que se sumó a Netflix hace poco y es un éxito. Foto: Getty Images.

Cate Blanchett protagoniza la película que se sumó a Netflix hace poco y es un éxito. Foto: Getty Images.

La aparición de Cate Blanchett sobre el final de El juego del Calamar, como reclutadora para los juegos mortales, dejó a todos con la boca abierta. Oportunamente, Netflix, con el objetivo de calmar la sed de los fans por las series y películas protaognizadas por la actriz, lanzó una superproducción dramática grandiosa.

Se trata de Tár, una película dirigida y guionada por Todd Field que estrenó en 2022 y fue nominada a 6 Premios Oscar, incluida a Mejor película. Además, este drama disponible en Netflix desde julio de 2025 se hizo de los Globos de Oro y de un BAFTA a Mejor actriz (Blanchett).

Tár centra su trama en una directora de orquesta, interpretada por Cate Blanchett, que está a punto de llegar a la cumbre de su carrera mientras que su vida personal está a punto de arruinarlo todo.

Tár película (1)

La película de 2 horas 38 minutos, "se presenta como un viaje que lleva al espectador a zonas que las palabras no alcanzan a definir ni explicar", sostiene la crítica de Micropsia cine. Sin dudas, es "una gran película a la que conviene ir a ver con la mente abierta, para zambullirse de cabeza", segun Diario Clarín.

Con respecto a la protagonista, "Blanchett canaliza en su composición melindrosa esas múltiples capas de realidad. Las mismas que ofrece esta película atípica, tan pretenciosa, desconcertante y difícil de encasillar como su personaje protagónico", asegura Diario La Nacion.

Tár película

Netflix: de qué trata la película Tár

Tár es una película protagonizada por Cate Blanchett que gira en torno a la célebre música Lydia Tár, quien está a punto de grabar la sinfonía que supondrá la cumbre de su carrera. Sin embargo, el destino parece estar en su contra y solo encuentra consuelo en Petra (Mila Bogojevic), su hija adoptiva.

La mundialmente famosa Lydia Tár está a solo unos días de afrontar el mayor reto de su carrera profesional, pero su vida personal y sus decisiones van a ir interfiriendo en su carrera musical con consecuencias imprevisibles.

Tár película (2)

Reparto de Tár, película de Netflix

  • Cate Blanchett como Lydia Tár
  • Noémie Merlant como Francesca Lentini
  • Nina Hoss como Sharon Goodnow
  • Sophie Kauer como Olga Metkina
  • Mila Bogojevic como Petra
  • Julian Glover como Andris Davis
  • Allan Corduner como Sebastian Brix
  • Mark Strong como Eliot Kaplan
  • Sylvia Flote como Krista Taylor

Netflix: tráiler de la película Tár

Embed - TÁR Tráiler Español Latino Subtitulado (2022) Cate Blanchett

Dónde ver la película Tár, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Tár se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Tár se puede ver en Peacock y alquilar en Amazon y Apple TV.
  • España: la película Tár se puede alquilar en Amazon y Apple TV.

Temas relacionados:

Te puede interesar