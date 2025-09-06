La película de 2 horas 38 minutos, "se presenta como un viaje que lleva al espectador a zonas que las palabras no alcanzan a definir ni explicar", sostiene la crítica de Micropsia cine. Sin dudas, es "una gran película a la que conviene ir a ver con la mente abierta, para zambullirse de cabeza", segun Diario Clarín.
Con respecto a la protagonista, "Blanchett canaliza en su composición melindrosa esas múltiples capas de realidad. Las mismas que ofrece esta película atípica, tan pretenciosa, desconcertante y difícil de encasillar como su personaje protagónico", asegura Diario La Nacion.
Netflix: de qué trata la película Tár
Tár es una película protagonizada por Cate Blanchett que gira en torno a la célebre música Lydia Tár, quien está a punto de grabar la sinfonía que supondrá la cumbre de su carrera. Sin embargo, el destino parece estar en su contra y solo encuentra consuelo en Petra (Mila Bogojevic), su hija adoptiva.
La mundialmente famosa Lydia Tár está a solo unos días de afrontar el mayor reto de su carrera profesional, pero su vida personal y sus decisiones van a ir interfiriendo en su carrera musical con consecuencias imprevisibles.
Reparto de Tár, película de Netflix
- Cate Blanchett como Lydia Tár
- Noémie Merlant como Francesca Lentini
- Nina Hoss como Sharon Goodnow
- Sophie Kauer como Olga Metkina
- Mila Bogojevic como Petra
- Julian Glover como Andris Davis
- Allan Corduner como Sebastian Brix
- Mark Strong como Eliot Kaplan
- Sylvia Flote como Krista Taylor
Netflix: tráiler de la película Tár
Embed - TÁR Tráiler Español Latino Subtitulado (2022) Cate Blanchett
Dónde ver la película Tár, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Tár se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Tár se puede ver en Peacock y alquilar en Amazon y Apple TV.
- España: la película Tár se puede alquilar en Amazon y Apple TV.