el ultimo encargo 1
El último encargo es una comedia de acción. Imagen: Prime Video.
El film es protagonizado por Eddie Murphy, Pete Davidson, Keke Palmer y Eva Longoria, y cuenta una historia que combina humor explosivo, robos y persecuciones.
Prime Video: ¿De qué trata la película?
"Un encargo de rutina para recoger dinero da un giro cuando una pareja de choferes de camiones blindados, Russell y Travis, son emboscados por criminales, liderados por Zoe, y tienen planes que van más allá del efectivo. Se desata el caos y el dúo debe sortear peligros, un choque de personalidades y un pésimo día que no para de empeorar", describe Prime Video.
La plataforma de streaming detalla que la película, dirigida por Tim Story; conocido por títulos como Ride Along, Barbershop y Los 4 Fantásticos; combina elementos clásicos de la “buddy movie” con acción y humor.
pelicula el ultimo encargo
Eddie Murphy, actor, comediante y director de 64 años, protagoniza la película. Completan el reparto Pete Davidson y Keke Palmer. Imagen: Prime Video.
El guion fue escrito por Kevin Burrows y Matt Mider, y explora la dinámica entre un veterano metódico y un joven impulsivo, lo que genera constantes choques y situaciones cómicas.
Tráiler del film
Embed - EL ÚLTIMO ENCARGO Tráiler Español Latino (2025) Eddie Murphy
Reparto de la película
- Eddie Murphy
- Pete Davidson
- Keke Palmer
- Eva Longoria
- Andrew Dice Clay
- Marshawn Lynch