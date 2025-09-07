Keke Palmer es una de las actrices protagonistas de la película. Imagen: Prime Video

Keke Palmer es una de las actrices protagonistas de la película. Imagen: Prime Video

Prime Video tiene una biblioteca extensa de series y películas de para todos los gustos. Desde thrillers psicológicos para los amantes de la intriga, hasta comedias románticas para los que disfrutan sentir mariposas en la panza. En este artículo, te recomendamos una película de acción y suspenso que se estrenó este año y no te dejará despegarte de la pantalla.

La plataforma de streaming tiene muchos puntos a favor, no solo su amplia biblioteca de series, películas y documentales, sino la alta calidad del contenido. Todas las opciones se pueden ver desde el celular, la tableta, una computadora o un televisor, y además se puede descargar para ver sin conexión.

En esta oportunidad, compartimos una película para que agregues en tu lista de favoritos: El último encargo. Es una ficción original de Estados Unidos que se estrenó el 6 de agosto de 2025 y cuenta con un elenco multigeneracional y repleto de figuras conocidas.

El último encargo es una comedia de acción. Imagen: Prime Video.

El film es protagonizado por Eddie Murphy, Pete Davidson, Keke Palmer y Eva Longoria, y cuenta una historia que combina humor explosivo, robos y persecuciones.

Prime Video: ¿De qué trata la película?

"Un encargo de rutina para recoger dinero da un giro cuando una pareja de choferes de camiones blindados, Russell y Travis, son emboscados por criminales, liderados por Zoe, y tienen planes que van más allá del efectivo. Se desata el caos y el dúo debe sortear peligros, un choque de personalidades y un pésimo día que no para de empeorar", describe Prime Video.

La plataforma de streaming detalla que la película, dirigida por Tim Story; conocido por títulos como Ride Along, Barbershop y Los 4 Fantásticos; combina elementos clásicos de la “buddy movie” con acción y humor.

Eddie Murphy, actor, comediante y director de 64 años, protagoniza la película. Completan el reparto Pete Davidson y Keke Palmer. Imagen: Prime Video.

El guion fue escrito por Kevin Burrows y Matt Mider, y explora la dinámica entre un veterano metódico y un joven impulsivo, lo que genera constantes choques y situaciones cómicas.

Tráiler del film

Reparto de la película

  • Eddie Murphy
  • Pete Davidson
  • Keke Palmer
  • Eva Longoria
  • Andrew Dice Clay
  • Marshawn Lynch

