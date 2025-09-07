el ultimo encargo 1 El último encargo es una comedia de acción. Imagen: Prime Video.

El film es protagonizado por Eddie Murphy, Pete Davidson, Keke Palmer y Eva Longoria, y cuenta una historia que combina humor explosivo, robos y persecuciones.

Prime Video: ¿De qué trata la película?

"Un encargo de rutina para recoger dinero da un giro cuando una pareja de choferes de camiones blindados, Russell y Travis, son emboscados por criminales, liderados por Zoe, y tienen planes que van más allá del efectivo. Se desata el caos y el dúo debe sortear peligros, un choque de personalidades y un pésimo día que no para de empeorar", describe Prime Video.

La plataforma de streaming detalla que la película, dirigida por Tim Story; conocido por títulos como Ride Along, Barbershop y Los 4 Fantásticos; combina elementos clásicos de la “buddy movie” con acción y humor.

pelicula el ultimo encargo Eddie Murphy, actor, comediante y director de 64 años, protagoniza la película. Completan el reparto Pete Davidson y Keke Palmer. Imagen: Prime Video.

El guion fue escrito por Kevin Burrows y Matt Mider, y explora la dinámica entre un veterano metódico y un joven impulsivo, lo que genera constantes choques y situaciones cómicas.

Tráiler del film

Embed - EL ÚLTIMO ENCARGO Tráiler Español Latino (2025) Eddie Murphy

Reparto de la película