Prime Video y el thriller ambientado en Berlín que te dejará sin aliento

you are wanted La serie es de nacionalidad alemana. Imagen: Prime Video

Un año más tarde, estrenó la segunda temporada con seis episodios más. A continuación, te contamos de qué trata, cuáles son los personajes principales, y otros detalles.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Lukas Franke es víctima de un ataque informático. Su información en línea es alterada para implicarlo como el autor intelectual de un ciberataque en Berlín que provocó un apagón en toda la ciudad. Sospechoso de terrorismo, Lukas se esfuerza por averiguar por qué ha sido atacado, mientras que incluso su familia y amigos comienzan a dudar de su inocencia", relata la descripción oficial de Prime Video.

En You Are Wanted, Franke es un simpático gerente de hotel y hombre de familia que es acusado por los hackers de un apagón en toda la ciudad. Tras conseguir todos sus datos personales en sus manos, los hackers chantajean a Lukas para hacer lo que quieren, mientras la policía local lo persigue como sospechoso de terrorismo.

serie you are wanted La serie relata una historia que te mantendrá atrapado de principio a fin. Imagen: Prime Video

Cuando el servicio secreto alemán se une a la cacería, la situación de Lukas se vuelve mucho más peligrosa. Pronto descubre que los villanos también se han infiltrado en su vida personal y que él, su esposa Hanna y su joven hijo Leon no están seguros en ningún lugar. En este contexto, cada dispositivo inteligente es una herramienta de vigilancia o un arma potencial, ya sea cámaras de seguridad, computadoras, o celulares.

Reparto de la serie