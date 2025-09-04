Inicio Series y películas Prime Video
Recomendaciones

Prime Video y el thriller ambientado en Berlín que te dejará sin aliento

Esta serie de Prime Video relata una historia que te mantendrá atrapado desde el comienzo. De hecho, cuando se estrenó se convirtió en la producción alemana más vista

Paula García
Por Paula García [email protected]
Matthias Schweighöfer es el actor protagonista de la serie. Imagen: Prime Video

Matthias Schweighöfer es el actor protagonista de la serie. Imagen: Prime Video

Prime Video tiene una biblioteca extensa con series, películas, documentales y reality shows para todos los integrantes de la familia. Dependiendo la situación sentimental en la que se encuentren los suscriptores pueden ver un drama romántico, una historia de acción o suspenso, entre otras opciones.

La plataforma de streaming ofrece contenido en múltiples idiomas, para que los usuarios ajusten los subtítulos o el doblaje como prefieran. Además, se pueden descargar las series y películas para verlas sin conexión, durante un viaje largo o cualquier otro momento.

Si quieres agregar una serie a tu lista de favoritos puedes optar por You Are Wanted, un thriller psicológico que relata una historia atrapante de suspenso. La temporada uno de seis partes fue lanzada en 2017 y estableció un récord como la serie más vista de Prime Video en Alemania y Austria en sólo un fin de semana.

you are wanted
La serie es de nacionalidad alemana. Imagen: Prime Video

La serie es de nacionalidad alemana. Imagen: Prime Video

Un año más tarde, estrenó la segunda temporada con seis episodios más. A continuación, te contamos de qué trata, cuáles son los personajes principales, y otros detalles.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Lukas Franke es víctima de un ataque informático. Su información en línea es alterada para implicarlo como el autor intelectual de un ciberataque en Berlín que provocó un apagón en toda la ciudad. Sospechoso de terrorismo, Lukas se esfuerza por averiguar por qué ha sido atacado, mientras que incluso su familia y amigos comienzan a dudar de su inocencia", relata la descripción oficial de Prime Video.

En You Are Wanted, Franke es un simpático gerente de hotel y hombre de familia que es acusado por los hackers de un apagón en toda la ciudad. Tras conseguir todos sus datos personales en sus manos, los hackers chantajean a Lukas para hacer lo que quieren, mientras la policía local lo persigue como sospechoso de terrorismo.

serie you are wanted
La serie relata una historia que te mantendr&aacute; atrapado de principio a fin. Imagen: Prime Video

La serie relata una historia que te mantendrá atrapado de principio a fin. Imagen: Prime Video

Cuando el servicio secreto alemán se une a la cacería, la situación de Lukas se vuelve mucho más peligrosa. Pronto descubre que los villanos también se han infiltrado en su vida personal y que él, su esposa Hanna y su joven hijo Leon no están seguros en ningún lugar. En este contexto, cada dispositivo inteligente es una herramienta de vigilancia o un arma potencial, ya sea cámaras de seguridad, computadoras, o celulares.

Reparto de la serie

  • Matthias Schweighöfer interpreta a Lukas Franke.
  • Alexandra Maria Lara como Hanna Franke.
  • Catrin Striebeck en la piel de Sandra Jensen.
  • Franz Hagn es Leon Franke.
  • Karoline Herfurth como Lena Aradnt.
  • Tom Beck interpreta a Marc Wessling.

Temas relacionados:

Te puede interesar