Dirigida por Lee Tamahori y guión de Marc Moss, está película de 2001 es dueña de una historia electrizante, que incluye un secuestro en una escuela elitista y una frenética negociación entre un criminal y dos personas.

Si bien esta película recibió reseñas mixtas por parte de los críticos, Telaraña sí es recomendada por los usuarios, que no dudaron en calificarla como una de las mejores propuestas de Netflix del género dramático.