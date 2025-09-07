Esta genialidad llena de tensión e intriga y es ideal para ver el fin de semana, tiene una duración de 1 hora y 43 minutos, está basada en la novela del mismo nombre de 1993 del escritor estadounidense James Patterson y se estrenó en la plataforma el 4 de septiembre de 2025.
netflix-morgan-freeman-pelicula-streaming
El actor estadounidense Morgan Freeman arrasa interpretando a un investigador en la película de Netflix.
Netflix: de qué trata la película Telaraña
La película de Netflix gira en torno a Gary Soneji (Michael Wincott), un criminal que comienza a trabajar en una prestigiosa escuela y en la que coloca sus ojos en Megan, la hija de un importante político estadounidense. Tras raptarla, este delincuente comienza una ardua negociación con el detective Alex Cross (Morgan Freeman), quien intentará resolver un difícil caso de secuestro. Lo hace junto a Jezzie Flannigan (Mónica Potter), guardaespaldas de la niña Megan.
netflix-morgan-freeman-pelicula
La película de Netflix, una de las más esperadas, arrasa entre todas la series y películas de la plataforma.
Reparto de Telaraña, película de Netflix
- Morgan Freeman (Alex Cross)
- Mónica Potter (Jezzie Flannigan)
- Michael Wincott (Gary Soneji)
- Dylan Baker (Ollie McArthur)
- Penélope Ann Miller (Elizabeth Rose)
- Anton Yelchin (Dimitri Starodubov)
Tráiler de Telaraña, película de Netflix
Embed - Along Came a Spider (2001) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers
Dónde ver la película Telaraña, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Telaraña se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Along came a spider se puede ver en Netflix.
- España: la película Telaraña se puede ver en Netflix.