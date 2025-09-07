Para la critica especializada internacional, la serie El inocente es brillante. "Tiene todos los hitos de una historia de Harlan Coben, con un montón de vueltas y de giros, apoyados en una dirección y unas interpretaciones competentes", según el sitio Ready Steady Cut.

netflix-el-inocente.jpg El inocente es una serie protagonizada por Mario Casas que está disponible en Netflix y es terriblemente adictiva.

Lo cierto es que "tras ver los primeros minutos, ya estás dentro", sentenció El Confidencial y continuó: "Estamos ante una de esas series que te involucra, que según la estás viendo sientes que estás aprovechando bien el tiempo porque la estás disfrutando y saboreando".

Netflix: de qué trata la serie El inocente

La serie El inocente comienza una noche, nueve años atrás, cuando Mateo (Mario Casas) intercedió inocentemente en una pelea y terminó convirtiéndose en asesino. Ahora es un ex convicto que no da nada por sentado. Su mujer, Olivia (Aura Garrido), está embarazada, y los dos están a punto de conseguir la casa de sus sueños. Pero una llamada impactante e inexplicable desde el móvil de Olivia vuelve a destrozar la vida de Mateo por segunda vez.

Netflix: tráiler de la serie El inocente

Embed - El inocente | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de El inocente, serie de Netflix

Mario Casas (Mateo “Mat” Vidal Rivera)

Aura Garrido (Olivia Costa/Cándida Isabel Russo

Alexandra Jiménez (Lorena Ortiz)

José Coronado (Teo Aguilar)

Martina Gusmán Kimmy Dale/Martina Díaz)

Juana Acosta (Emma Durán Mazas/María Luján Calvo)

Gonzalo de Castro (Jaime Vera)

El inocente: en qué se diferencia el libro de Harlan Coben de la serie de Netflix

En la serie de Netflix, Mateo Vidal vive junto a su mujer en las afueras de Barcelona y la trama también se desarrolla en Marbella. Obviamente, el libro de Harlan Coben sitúa su historia entre Nueva Jersey y Nevada.

netflix, series, el inocente.jpg Aura Garrido tiene uno de los papeles principales en la serie de Netflix El inocente.

Por ese mismo motivo, los nombres de los personajes han sido castellanizados en la serie. De hecho, el nombre del protagonista resulta mucho más revelador en el libro: se llamaba Matt Hunter ("hunter": "cazador").

Pero lo más sorprendente es el final de la serie. En la versión original, Mateo termina feliz en casa con su mujer, la hija de esta y su bebé, habiendo dejado atrás los traumas del pasado. Contrariamente, la oferta de Netflix culmina con el protagonista sacando nuevamente su lado más oscuro.

Alerta spioler: se trata de un flashback a la época en la que estuvo en la cárcel. En la escena vemos cómo, efectivamente, Mateo asesinó a sangre fría a aquel preso, un caso que nunca fue esclarecido. Esto podría indicar que El inocente, ¿tendrá una nueva temporada?

netflix-el-inocente1.jpg El inocente deja un final abierto, lo que podría indicar que tendrá otra temporada en Netflix.

