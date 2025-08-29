serie berlín.jpg Berlín está disponible en Netflix y es una precuela de La casa de papel.

Mientras tanto, para Decider, "el encanto de Alonso como Berlín hace que merezca la pena ver la precuela tanto para los fans de 'La casa de papel' como para los recién llegados a la franquicia".

Netflix: de qué trata la serie Berlín

La serie Berlín es una precuela de La casa de papel que centra su trama en Andrés de Fonollosa (Pedro Alonso), quien se dedicará a preparar uno de los robos más extraordinarios: hacer desaparecer 44 millones en joyas como si fuera un número de ilusionismo, y para ello cuenta con una de las tres bandas con las que ha robado en su vida.

berlin 2.jpg Berlín sigue la historia de Andrés de Fonollosa durante sus años dorados antes de La casa de papel.

"Solo hay dos cosas que pueden convertir un día de perros en un día maravilloso: una es el amor y la otra, un botín millonario", estos son los motores que mueven a Berlín en sus años dorados, cuando aún no tiene noción de su enfermedad ni está encerrado en la Fábrica de la Moneda.

Junto a él, su nueva banda: Michelle Jenner (Isabel) interpreta a Keila, una eminencia en ingeniería electrónica; Tristán Ulloa (Fariña) se pone en la piel de Damián, un catedrático filántropo y confidente de Berlín; Begoña Vargas (Bienvenidos al Edén) interpreta a Cameron, una kamikaze que vive siempre al límite.

Además, actúan Julio Peña Fernández (A través de mi ventana) da vida a Roi, el fiel escudero de Berlín; y Joel Sánchez interpreta a Bruce, el implacable hombre de acción en la banda. Itziar Ituño (La casa de papel) y Najwa Nimri (La casa de papel) retoman sus papeles como las policías Raquel Murillo y Alicia Sierra. Mientras tanto, Diana Gómez toma el papel de Tatiana, la esposa de Berlín.

Netflix: tráiler de la serie Berlín

Embed - BERLÍN Tráiler 2 (2023) Pedro Alonso, La Casa de Papel

Reparto de Berlín, la serie de Netflix

Pedro Alonso (Andrés 'Berlín' de Fonollosa)

Michelle Jenner (Keila)

Diana Gómez (Tatiana)

Tristán Ulloa (Damián Vázquez)

Begoña Vargas (Cameron)

Julio Peña Fernández (Roi)

Joel Sánchez (Bruce)

Samantha Siqueiros (Camille Polignac)

Rachel Lascar (comisaria Marie Lavelle)

Najwa Nimri (Alicia Sierra)

Itziar Ituño (Raquel Murillo)

berlin.jpg La serie Berlín cuenta con 8 capítulos y está protagonizada por Pedro Alonso.

Cuándo estrena la temporada 2 de Berlín

La segunda temporada de Berlín comenzó su rodaje en enero de 2025, por lo que todo apunta a que habrá que esperar como mínimo hasta 2026 para que se estrene.

Si tomamos en cuenta los plazos de la primera entrega, la grabación arrancó a principios de octubre de 2022 y los episodios llegaron a Netflix el 29 de diciembre del año siguiente. Teniendo en cuenta eso, 2026 será la fecha de estreno más probable de la segunda temporada de Berlín.

Dónde ver la serie Berlín, según la zona geográfica