Por el pronóstico de lluvias, AYSAM suspendió la colocación del caudalímetro y habrá servicio de agua

CLIMA PRONOSTICO DEL TIEMPO LLUVIA FRIO MENDOZA (7).jpeg Las maniobras para colocar el caudalímetro de Aysam y el mantenimiento del descargador del dique Potrerillos se suspendieron por el pronóstico meteorológico. Foto: Diario UNO / Nicolás Rios

Cómo sería el corte de agua programado por Aysam

Tal y como se había comunicado, el corte de agua comenzaría a las 3.30 de la madrugada, para colocar el caudalímetro en el acueducto de 800 mm que sale de la planta potabilizadora Potrerillos. Estaba programado que el operativo se extendiera durante 12 horas. Luego, entre 24 y 48 horas después de finalizadas las tareas, se reestablecería el servicio.

Los cortes programados serían en los siguientes lugares de Mendoza del Gran Mendoza:

Ciudad : La Favorita

: La Favorita Godoy Cruz : desde Lateral Este del Acceso Sur hasta 9 de Julio, y de Carrodilla a Rodríguez Peña

: desde Lateral Este del Acceso Sur hasta 9 de Julio, y de Carrodilla a Rodríguez Peña Guaymallén : San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno y sectores de Villa Nueva

: San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno y sectores de Villa Nueva Luján de Cuyo : Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III

: Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III Maipú: Coquimbito y Luzuriaga

Sin embargo, por las tormentas, los cortes no se efectuarán.

Maniobras en el dique Potrerillos suspendidas

Las maniobras para realizar el mantenimiento del Descargador de Fondo del dique Potrerillos tampoco se efectuarán este sábado.

Desde la dirección de Hidráulica habían asegurado que este operativo, que provocaría que el caudal normal del río Mendoza creciera cinco veces, podía realizarse y que la única advertencia era para que las personas no se acercaran a la ribera del dique.

Sin embargo, todo quedó en pausa hasta que pase la advertencia meteorológica para este sábado.