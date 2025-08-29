Con actuaciones muy auténticas de sus protagonistas, la película al viento de Netflix hace hincapié en los Estados emocionales de las personas, que te dejará pensando por varias horas.

La película de Netflix tiene una duración de 1 hora y 49 minutos, y para muchos es una de las más emotivas dentro de los dramas románticos.

netflix-pelicula-al-viento La actriz Sonia Mietielica interpreta a Ania en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Al viento

Esta película de Netflix centra la historia en Ania (Sonia Mietielica) y Michael (Jakub Sasaki). Ella es una estudiante de medicina de clase privilegiada y él es un instructor de kitesurf. Durante unas vacaciones en la playa, surge un romance encantador entre ambos y todo parece soñado. Sin embargo, esa pareja enfrenta la desaprobación de quienes los rodean.

netflix-pelicula-al-viento-streaming El actor Jakub Sasak interpreta a Michal en la película de Netflix.

Reparto de Al viento, película de Netflix

Sonia Mietielica (Ania)

Jakub Sasak (Michal)

Sonia Bohosiewicz (Dorota)

Jakub Czachor (Bodzio)

Sebastián Dela (Kuba)

Waleria Gorobets (Sasza)

Tráiler de Al viento, película de Netflix

Embed - Ania & Michal | The Night We Met | Into the Wind

Dónde ver la película Al viento, según la zona geográfica