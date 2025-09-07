Está en Netflix

Está en Netflix, tiene 24 capítulos y es uno de los mejores dramas mexicanos

El catálogo de series y películas de Netflix, conjuga historias para todos los gustos. Una serie logró convertirse como uno de los dramas más populares de los últimos años, con una historia tan exitosa que llegó a tener 3 temporadas, y que tiene críticas más que positivas: Control Z.

Las series y películas de producción mexicana son dramas de primerísimo nivel, y es que literalmente nadie pone en duda de que son ofertas de excelencia en el catálogo de Netflix. Esta serie fue una de las grandes sorpresas de la plataforma del 2020 en adelante, y es que nadie se esperara que su éxito fuese tan grande, al punto de extenderse hasta las 3 temporadas.

control z netflix
La serie mexicana se sumó al catálogo de Netflix en mayo del 2020.

La serie mexicana se sumó al catálogo de Netflix en mayo del 2020.

Estamos frente a una serie que es una mezcla perfecta de drama, misterio y suspenso, con una historia tan buena que rankeó dentro de las 3 secciones en el catálogo de series y películas de Netflix. El éxito entre los suscriptores fue tan grande, que la misma plataforma fue quien tomó la posta para agrandar la historia con más temporadas, las cuales fueron siendo, una mejor que la otra.

En la actualidad, esta serie, que tiene un total de 24 capítulos divididos a lo largo de 3 temporadas, se encuentra oculta dentro de Netflix, a pesar de tratarse de una historia muy bien valorada y con una gran cantidad de reproducciones. Además de su historia, uno de los puntos que resultó irresistible a la hora de prestarle atención fue que cada uno de los capítulos no superan los 40 minutos.

Netflix decidió incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas en mayo del 2020, y desde entonces, la historia pasó a ser considerada como una de las mejores ofertas mexicanas de la plataforma.

Embed - Control Z | Trailer oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Control Z

De acuerdo a lo que refleja la serie oficial de Netflix sobre esta serie mexicana de 24 capítulos, Control Z centra su historia en: "Cuando un hacker comienza a exponer los secretos de los estudiantes frente a toda la escuela, la distante y observadora Sofía se dispone a descubrir su identidad".

La serie fue muy bien recibida por los suscriptores de Netflix, es por eso que pasó a ser considerada como una de las mejores ofertas mexicanas, del género dramático.

control z netflix (1)
La serie fue tan buena que Netflix decidió producir 3 temporadas.

La serie fue tan buena que Netflix decidió producir 3 temporadas.

Netflix: reparto de la serie Control Z

  • Ana Valeria Becerril como Sofía
  • Michael Ronda como Javier
  • Yankel Stevan como (Raúl
  • Macarena García como Natalia
  • Samantha Acuña como Alex
  • Fiona Palomo como María
  • Andrés Baida como Pablo
  • Patricio Gallardo como Gerry
  • Iván Aragón como Darío
  • Xabiani Ponce de León como Ernesto

Temas relacionados:

Te puede interesar