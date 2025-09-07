Está en Netflix, tiene 24 capítulos y es uno de los mejores dramas mexicanos

En la actualidad, esta serie, que tiene un total de 24 capítulos divididos a lo largo de 3 temporadas, se encuentra oculta dentro de Netflix, a pesar de tratarse de una historia muy bien valorada y con una gran cantidad de reproducciones. Además de su historia, uno de los puntos que resultó irresistible a la hora de prestarle atención fue que cada uno de los capítulos no superan los 40 minutos.

Netflix decidió incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas en mayo del 2020, y desde entonces, la historia pasó a ser considerada como una de las mejores ofertas mexicanas de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Control Z

De acuerdo a lo que refleja la serie oficial de Netflix sobre esta serie mexicana de 24 capítulos, Control Z centra su historia en: "Cuando un hacker comienza a exponer los secretos de los estudiantes frente a toda la escuela, la distante y observadora Sofía se dispone a descubrir su identidad".

La serie fue muy bien recibida por los suscriptores de Netflix, es por eso que pasó a ser considerada como una de las mejores ofertas mexicanas, del género dramático.

control z netflix (1) La serie fue tan buena que Netflix decidió producir 3 temporadas.

