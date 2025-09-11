Prime Video: el clásico de los años 80 y trata sobre un mundo distópico que sigue siendo icónico hasta la actualidad

Brazil películas Película Brazil, disponible en Prime Video.

El título de la película toma como inspiración la canción Brazil, Aquarela do Brasil, escrita por el compositor Ary Barroso en 1939. Para mantener el tono exótico, el título no se tradujo ni se adaptó en la mayoría de los países (incluido Brasil).

La película Brasil ganó 2 premios Bafta a los mejores efectos especiales visuales y al diseño de producción y además obtuvo dos nominaciones a los premios Óscar, uno para la mejor dirección artística y otro para el mejor guión original.

También podemo mencionar que esta producción disponible en Prime Video fue incluida en la lista de las 100 mejores películas de la historia de la revista Time y ocupa el puesto número 83 en la lista de las mejores películas de la historia de la publicación Empire.

Además, el director de la cinta, Terry Gilliam, aseguró que Brazil es la segunda parte de la trilogía de la imaginación, la cual está formada además por Time Bandits (1981) y por Las aventuras del barón Munchausen (1988).

Embed - Brazil (1985) Official Trailer - Jonathan Pryce, Terry Gilliam Movie HD

Dónde se puede ver la película Brasil, según tu ubicación geográfica: