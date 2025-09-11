Inicio Series y películas Prime Video
Prime Video: el clásico de los años 80 y trata sobre un mundo distópico que sigue siendo icónico hasta la actualidad

Jonathan Pryce protagoniza esta película que estuvo nominada a los premios Oscar en las categorías de Mejor Guion Original y Mejor Diseño de Producción

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
La plataforma de streaming Prime Video le ofrece a sus usuarios producciones que por algún motivo se destacan de otras, como por ejemplo sus elencos, los guiones o incluso sus efectos especiales.

En la siguiente nota te recomendamos una película que se estrenó en los años 80. Nos referimos a Brasil, la cual transcurre en un mundo distópico inspirado en la novela 1984 de George Orwell.

¿De qué trata la película Brazil?

La sinopsis de la película Brazil es: "Un hombre se rebela contra el sistema en una sociedad totalitaria y escapa de ella a través de sueños diurnos". La cinta Brasil cuenta con la dirección de Terry Gilliam y está protagonizada por Jonathan Pryce, Kim Greist, Ian Holm, Bob Hoskins y Robert De Niro.

El título de la película toma como inspiración la canción Brazil, Aquarela do Brasil, escrita por el compositor Ary Barroso en 1939. Para mantener el tono exótico, el título no se tradujo ni se adaptó en la mayoría de los países (incluido Brasil).

La película Brasil ganó 2 premios Bafta a los mejores efectos especiales visuales y al diseño de producción y además obtuvo dos nominaciones a los premios Óscar, uno para la mejor dirección artística y otro para el mejor guión original.

También podemo mencionar que esta producción disponible en Prime Video fue incluida en la lista de las 100 mejores películas de la historia de la revista Time y ocupa el puesto número 83 en la lista de las mejores películas de la historia de la publicación Empire.

Además, el director de la cinta, Terry Gilliam, aseguró que Brazil es la segunda parte de la trilogía de la imaginación, la cual está formada además por Time Bandits (1981) y por Las aventuras del barón Munchausen (1988).

Dónde se puede ver la película Brasil, según tu ubicación geográfica:

  • Estados Unidos: está disponible en Amazon y Apple TV.
  • Latinoamérica: se puede ver en Disney Plus y en Prime Video (disponible por los próximos 20 días).
  • España: se puede ver en Apple TV y en Prime Video (disponible por los próximos 20 días).

