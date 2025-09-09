prime video la lista terminal La serie se estrenó el 27 de agosto. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Antes de La Lista Terminal, el SEAL de la Armada Ben Edwards se involucra con la unidad de operaciones encubiertas de la CIA. Entre más se adentre en los matices grises, más difícil le será no entregarse a sus impulsos siniestros. Todo hombre tiene dos lobos en su interior disputándose el control, uno blanco y otro negro. ¿A cuál lobo alimentará Ben Edwards?", relata la descripción de Prime Video.

La lista terminal protagonizada por Chris Pratt, se estrenó en 2022 y fue un éxito entre los usuarios de Prime Video, mezclando espionaje y conspiración. La precuela es liderada por Taylor Kitsch, quien interpreta a Ben Edwards, y sigue su viaje de Navy SEAL hasta convertirse en agente de la CIA.

Los dos primeros capítulos están construidos al estilo Team SEAL, con operaciones encubiertas en territorio enemigo y poniendo el acento en la hermandad que forjan los hombres que pertenecen a este tipo de unidades. Pero una acción ejecutada como venganza personal contra un activo encubierto de la CIA termina con la expulsión de dos de sus miembros del ejército.

la lista final lobo negro La Lista Terminal: Lobo Negro es un thriller que combina acción, suspenso y crimen. Imagen: Prime Video.

Este es el punto de inflexión de la serie, que se torna en un thriller de espionaje que se acerca mucho a lo que vemos en películas como ‘Misión Imposible’ o ‘007’, con una trama que implica operaciones ilegales contra personajes relacionados con el enriquecimiento de uranio para Irán.

Tráiler de La lista final: Lobo Negro

Embed - La Lista Terminal: Lobo Negro | Trailer Oficial | Prime Video

Reparto de la serie