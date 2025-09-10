psicologia del crimen La serie tiene siete episodios. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Leo está al frente de la investigación de una serie de misteriosos suicidios. El común denominador: Janus, una oscura compañía farmacéutica", relata la descripción de oficial Prime Video.

La serie gira en torno al psicólogo forense Dr. Leo Benedikt, quien se encarga de analizar la mente de criminales psicópatas y de ayudar en casos policiales o privados. Al comienzo de la historia, el profesional se embarca en una cacería criminal para buscar la verdad detrás de la misteriosa serie de suicidios que están ocurriendo.

serie psicologia del crimen La serie gira en torno al psicólogo forense Dr. Leo Benedikt, interpretado por Alexander Pschill. Imagen: Prime Video.

A medida que avanza en su investigación, Leo descubre una verdad escalofriante relacionada con la empresa Janus y los suicidios. El psicólogo está convencido de que todo delito tiene su origen en la mente, así que siempre dice “cada crimen nace en la psique y solo puede resolverse allí”, y aplica esta filosofía tanto en el caso de los suicidios vinculados al laboratorio, como en otros crímenes presentados en cada episodio.

Reparto de la serie