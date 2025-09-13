Esta película acaba de estrenar en Netflix y es brutalmente desgarradora.

La plataforma de streaming de Netflix arrasa con las nuevas series y películas que suma a su oferta diariamente. Este viernes, 12 de septiembre de 2025, el gigante de la N roja anunció el estreno de un drama coreano que se compromete a hacerte llorar sin parar.

Se trata de la película Tú y todo lo demás, una conmovedora historia sobre una amistad marcada por el cariño, la admiración, los celos, el odio y las heridas del pasado. La nueva oferta de Netflix fue dirigida por Jo Young-min y escrita por Song Hye-jin, guionista de The Smile Has Left Your Eyes.

Para los amantes del cine coreano, esta película de Netflix es la cita perfecta para ver este fin de semana. La propuesta es un retrato honesto y desgarrador de una amistad que, pese a los resentimientos, nunca se rompe del todo. Pero su final, desgarrará tu alma.

tú y todo lo demás (1)
Tú y todo lo demás es una película coreana sobre la amistad que acaba de estrenar en Netflix y promete el final más desgarrador.

Netflix: de qué trata Tú y todo lo demás

La película Tú y todo lo demás cuenta la historia de una guionista de dramas llamada Ryu Eun-jung (Kim Go-eun) y de una directora de cine llamada Cheon Sang-yeon (Park Ji-hyun).

Ambas eran mejores amigas desde la escuela primaria, pero terminaron su amistad debido a un incidente. Pasados los años, las dos se reencuentran como adultas y una de ellas le pide a la otra que la acompañe en sus últimos días.

tú y todo lo demás
Kim Go-eun y Park Ji-hyun son las protagonistas de este drama coreano que arrasa en Netflix.

Netflix describe la historia como “una amistad que es tan cálida como dolorosa”, en la que se verá a las protagonistas “pasar por cada capítulo, como compartir en la escuela, animarse mutuamente, crecer en silencio, con celos, hasta decirse cosas que ya no pueden borrar”.

Netflix: tráiler de la película Tú y todo lo demás

Embed - Tú y todo lo demás | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de la película Tú y todo lo demás

  • Kim Go-eun (Ryu Eun-jung)
  • Park Ji-hyun (Cheon Sang-yeon)
  • Kim Gun-woo (Kim Sang-hak)

Dónde ver la película Tú y todo lo demás, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Tú y todo lo demás se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Tú y todo lo demás se puede ver en Netflix.
  • España: la película Tú y todo lo demás se puede ver en Netflix.

