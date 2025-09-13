tú y todo lo demás (1) Tú y todo lo demás es una película coreana sobre la amistad que acaba de estrenar en Netflix y promete el final más desgarrador.

Netflix: de qué trata Tú y todo lo demás

La película Tú y todo lo demás cuenta la historia de una guionista de dramas llamada Ryu Eun-jung (Kim Go-eun) y de una directora de cine llamada Cheon Sang-yeon (Park Ji-hyun).

Ambas eran mejores amigas desde la escuela primaria, pero terminaron su amistad debido a un incidente. Pasados los años, las dos se reencuentran como adultas y una de ellas le pide a la otra que la acompañe en sus últimos días.

tú y todo lo demás Kim Go-eun y Park Ji-hyun son las protagonistas de este drama coreano que arrasa en Netflix.

Netflix describe la historia como “una amistad que es tan cálida como dolorosa”, en la que se verá a las protagonistas “pasar por cada capítulo, como compartir en la escuela, animarse mutuamente, crecer en silencio, con celos, hasta decirse cosas que ya no pueden borrar”.

Netflix: tráiler de la película Tú y todo lo demás

Embed - Tú y todo lo demás | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de la película Tú y todo lo demás

Kim Go-eun (Ryu Eun-jung)

Park Ji-hyun (Cheon Sang-yeon)

Kim Gun-woo (Kim Sang-hak)

Dónde ver la película Tú y todo lo demás, según la zona geográfica