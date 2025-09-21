La película de 2 horas de duración, está dirigida por Ben Wheatley y cuenta con muy buenas apreciaciones por parte de la crítica, que la valoraron con muy buenas reseñas desde su estreno en el catálogo de Netflix, en octubre de 2020.

netflix-rebeca-pelicula Armie Hammer y Lily James son los protagonistas principales de la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Rebeca

La trama de la película gira en torno a la segunda señora de Maxim de Winter (Lily James), qué arma sus valijas y se va a vivir a la casa de su amado, quien había enviudado tras el fallecimiento de su pareja Rebeca, que perdió la vida en un accidente arriba de un barco. En esa imponente mansión, fría y siniestra, la nueva esposa de Máximo de Winter tendrá que lidiar con la presencia espiritual de Rebeca y una tenebrosa ama de llaves de la casa. El espíritu de Rebeca parece que no se quiere ir y anda rondando por todos los rincones de la mansión.

netflix-pelicula-rebeca Lily James la rompe con su papel estelar en la película de Netflix.

Reparto de Rebeca, película de Netflix

Lily James (la segunda Sra. de Winter)

Armie Hammer (Maxim de Winter)

Kristin Scott Thomas (Sra. Danvers)

Keeley Hawes (Beatrice Lacy)

Ann Dowd (señora Van Hopper)

Sam Riley (Jack Favell)

Tom Goodman-Hill (Frank Crawley)

Tráiler de Rebeca, película de Netflix

Embed - Rebeca | Tráiler oficial | Netflix

