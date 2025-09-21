La película de 2 horas de duración, está dirigida por Ben Wheatley y cuenta con muy buenas apreciaciones por parte de la crítica, que la valoraron con muy buenas reseñas desde su estreno en el catálogo de Netflix, en octubre de 2020.
netflix-rebeca-pelicula
Armie Hammer y Lily James son los protagonistas principales de la película de Netflix.
Netflix: de qué trata la película Rebeca
La trama de la película gira en torno a la segunda señora de Maxim de Winter (Lily James), qué arma sus valijas y se va a vivir a la casa de su amado, quien había enviudado tras el fallecimiento de su pareja Rebeca, que perdió la vida en un accidente arriba de un barco. En esa imponente mansión, fría y siniestra, la nueva esposa de Máximo de Winter tendrá que lidiar con la presencia espiritual de Rebeca y una tenebrosa ama de llaves de la casa. El espíritu de Rebeca parece que no se quiere ir y anda rondando por todos los rincones de la mansión.
netflix-pelicula-rebeca
Lily James la rompe con su papel estelar en la película de Netflix.
Reparto de Rebeca, película de Netflix
- Lily James (la segunda Sra. de Winter)
- Armie Hammer (Maxim de Winter)
- Kristin Scott Thomas (Sra. Danvers)
- Keeley Hawes (Beatrice Lacy)
- Ann Dowd (señora Van Hopper)
- Sam Riley (Jack Favell)
- Tom Goodman-Hill (Frank Crawley)
Tráiler de Rebeca, película de Netflix
Embed - Rebeca | Tráiler oficial | Netflix
Dónde ver la película Rebeca, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Rebeca se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Rebecca se puede ver en Netflix.
- España: la película Rebeca se puede ver en Netflix.