La actriz Lily James interpreta a la segunda señora de Maxim de Winter en la película de Netflix.

La plataforma de Netflix cuenta con innumerables series y películas de drama y romance en su catálogo. Y una que es muy recomendada por los usuarios y que te pondrá la piel de gallina y vivir una trama apasionada, es Rebeca, una producción británica de 2020 que no tiene desperdicio.

Además, esta película que está basada en la novela Rebeca de 1938, de Daphne su Maurier, basa su relato con una historia que tiene escenas subidas de tono y de mucha intriga.

Rebeca es una de esas entregas que no te dejan moverte del sillón, con una trama estremecedora y romántica a la vez, y qué tiene un gran elenco, liderado por Lily James y Army Hammer.

La película de 2 horas de duración, está dirigida por Ben Wheatley y cuenta con muy buenas apreciaciones por parte de la crítica, que la valoraron con muy buenas reseñas desde su estreno en el catálogo de Netflix, en octubre de 2020.

netflix-rebeca-pelicula
Armie Hammer y Lily James son los protagonistas principales de la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Rebeca

La trama de la película gira en torno a la segunda señora de Maxim de Winter (Lily James), qué arma sus valijas y se va a vivir a la casa de su amado, quien había enviudado tras el fallecimiento de su pareja Rebeca, que perdió la vida en un accidente arriba de un barco. En esa imponente mansión, fría y siniestra, la nueva esposa de Máximo de Winter tendrá que lidiar con la presencia espiritual de Rebeca y una tenebrosa ama de llaves de la casa. El espíritu de Rebeca parece que no se quiere ir y anda rondando por todos los rincones de la mansión.

netflix-pelicula-rebeca
Lily James la rompe con su papel estelar en la película de Netflix.

Reparto de Rebeca, película de Netflix

  • Lily James (la segunda Sra. de Winter)
  • Armie Hammer (Maxim de Winter)
  • Kristin Scott Thomas (Sra. Danvers)
  • Keeley Hawes (Beatrice Lacy)
  • Ann Dowd (señora Van Hopper)
  • Sam Riley (Jack Favell)
  • Tom Goodman-Hill (Frank Crawley)

Tráiler de Rebeca, película de Netflix

Embed - Rebeca | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película Rebeca, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Rebeca se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Rebecca se puede ver en Netflix.
  • España: la película Rebeca se puede ver en Netflix.

