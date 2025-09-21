Para mantener la autenticidad histórica, Steven Spielberg utilizó cámaras y técnicas de filmación propias de los años 70, logrando que la película tuviera una estética visual muy cercana a los noticieros y filmes de esa época. Además, el reconocido director rodó en más de 5 países, incluyendo Hungría, Malta, Francia e Israel, para recrear con fidelidad los escenarios de la operación del Mossad.

Lo más sorprendente de todo es que Steven Spielberg no cobró ningún sueldo como director, y donó sus ganancias personales de la película a organizaciones judías y humanitarias, debido a la sensibilidad del tema.

Netflix: de qué trata la película Múnich

La película de Netflix está basada en los hechos reales ocurridos tras el asesinato de varios atletas israelíes por el grupo terrorista "Septiembre negro" en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. Un agente especial del Mossad tuvo que ejecutar una misión altamente secreta: asesinar a los responsables.

Netflix: tráiler de la película Múnich

Reparto de Múnich, película de Netflix

Eric Bana

Daniel Craig

Ciarán Hinds

Mathieu Kassovitz

Hanns Zischler

Ayelet Zurer

Geoffrey Rush

Mathieu Amalric

Marie-Josée Croze

Dónde ver la película Múnich, según la zona geográfica