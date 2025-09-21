Para mantener la autenticidad histórica, Steven Spielberg utilizó cámaras y técnicas de filmación propias de los años 70, logrando que la película tuviera una estética visual muy cercana a los noticieros y filmes de esa época. Además, el reconocido director rodó en más de 5 países, incluyendo Hungría, Malta, Francia e Israel, para recrear con fidelidad los escenarios de la operación del Mossad.
Lo más sorprendente de todo es que Steven Spielberg no cobró ningún sueldo como director, y donó sus ganancias personales de la película a organizaciones judías y humanitarias, debido a la sensibilidad del tema.
Netflix: de qué trata la película Múnich
La película de Netflix está basada en los hechos reales ocurridos tras el asesinato de varios atletas israelíes por el grupo terrorista "Septiembre negro" en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. Un agente especial del Mossad tuvo que ejecutar una misión altamente secreta: asesinar a los responsables.
Netflix: tráiler de la película Múnich
Reparto de Múnich, película de Netflix
- Eric Bana
- Daniel Craig
- Ciarán Hinds
- Mathieu Kassovitz
- Hanns Zischler
- Ayelet Zurer
- Geoffrey Rush
- Mathieu Amalric
- Marie-Josée Croze
Dónde ver la película Múnich, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Múnich se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Múnich se puede alquilar en Amazon y Apple TV.
- España: la película Múnich se puede alquilar en Apple TV.