Un motociclista murió al caer de su rodado y ser atropellado por la conductora de un Mini Cooper

Un testigo que viajaba en el mismo sentido detalló a la Policía que el hombre perdió el control de la moto y chocó contra el separador de los carriles de la Costanera.

Como consecuencia, el motociclista salió despedido hacia el carril rápido pero en sentido contrario. El testigo aseguró que fue todo muy rápido, ya que justo por ese carril y hacia el sur circulaba un Mini Cooper al mando de una mujer de 34 años que aplastó a Domínguez.

Como consecuencia del accidente, los médicos de la ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado que llegaron al lugar confirmaron la muerte del motociclista en el lugar.

Tercera muerte en accidente en menos de 24 horas

A las 22 del viernes, un ciclista de 20 años murió tras ser embestido por el conductor de una camioneta Ford F-100 en Costa de Araujo, Lavalle. La víctima fue identificada como Lautaro Arabel.

choque maipú Tres accidentes fatales ocurrieron entre la noche del viernes y la tarde del sábado en Mendoza.

En la madrugada de este sábado, alrededor de las 6.20, un joven de 25 años identificado como Tomás Amico, quien circulaba en su auto Chevrolet Corsa hacia el este por calle Juan José Paso, de Maipú. Primero chocó contra el separador de los carriles y se estrelló contra un poste de luz.

Por las heridas sufridas por el accidente, también confirmaron su muerte en el lugar.