Tragedia vial

Un ciclista de 20 años murió en Lavalle tras ser embestido por una camioneta

El ciclista fue atropellado por el conductor de una camioneta Ford F-100 en la localidad de Costa de Araujo, en Lavalle

Así quedó la camioneta tras embestir al ciclista de 20 años en Lavalle.

Un ciclista de 20 años fue el protagonista de una tragedia vial en Lavalle. El joven murió después de ser atropellado por una camioneta en la localidad de Costa de Araujo a última hora de este viernes, según indica el parte policial.

El siniestro de tránsito se registró cerca de las 22 en calle Núñez, entre 24 y General Ortega frente a la finca Coralti, en Lavalle.

La víctima fatal fue identificada como Lautaro Arabel, quien se trasladaba en su bicicleta de Sur a Norte por calle Núñez.

Personal del SEC constat&oacute; la muerte del joven en Lavalle.

El accidente fatal en Lavalle

En la misma dirección circulaba un hombre de 63 años al mando de una Ford F-100. Al llegar al lugar del hecho y por razones que aún se tratan establecer, el conductor no habría observado la presencia del ciclista y lo embistió.

De inmediato se trasladó una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), donde el profesional a cargo constató el deceso del joven.

Personal de la Policía Vial realizó el test de alcoholemia al imputado por el accidente, el cual arrojó resultado negativo.

Miembros de la Científica concretaron las tareas de rigor correspondientes. En tanto que la causa quedó en manos de la Oficina Fiscal N° 1 de Las Heras-Lavalle.

A principios de septiembre, una mujer murió también atropellada por una camioneta en Lavalle.

