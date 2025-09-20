Un ciclista de 20 años murió en Lavalle tras ser embestido por una camioneta

La ambulancia del SEC llegó al lugar del accidente de la moto, pero nada pudo hacer por Margarito Cruz, que había muerto en el lugar. Personal del SEC constató la muerte del joven en Lavalle. Foto: archivo

El accidente fatal en Lavalle

En la misma dirección circulaba un hombre de 63 años al mando de una Ford F-100. Al llegar al lugar del hecho y por razones que aún se tratan establecer, el conductor no habría observado la presencia del ciclista y lo embistió.

De inmediato se trasladó una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), donde el profesional a cargo constató el deceso del joven.

Personal de la Policía Vial realizó el test de alcoholemia al imputado por el accidente, el cual arrojó resultado negativo.

Miembros de la Científica concretaron las tareas de rigor correspondientes. En tanto que la causa quedó en manos de la Oficina Fiscal N° 1 de Las Heras-Lavalle.

A principios de septiembre, una mujer murió también atropellada por una camioneta en Lavalle.