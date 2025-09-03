Una mujer murió y un hombre quedó herido tras ser atropellados por el conductor de una camioneta

Las víctimas caminaban por calle La Administración, cerca del barrio Unión y Fuerza, de Lavalle, donde minutos después de las 20 del martes fueron atropellados por un hombre de 44 años que manejaba una camioneta VW Amarok hacia el sur.

Policía móviles Seguridad Fueron atropellados por el conductor de una camioneta en calle La Administración, en Lavalle. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Las dos víctimas quedaron tendidas en la calzada y varias personas llamaron al 911 para pedir asistencia. La Policía y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado llegaron al lugar y asistieron a los heridos.