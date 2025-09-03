Inicio Policiales atropellados
Una mujer murió y un hombre quedó herido tras ser atropellados por el conductor de una camioneta

Los dos caminaban por una calle de Lavalle, donde fueron atropellados. Médicos de una ambulancia asistieron a las víctimas y la mujer murió en el lugar

Por UNO
Los atropellados caminaban por el costado de una calle donde el conductor de la camioneta no los habría visto. Imagen ilustrativa.

Una mujer de 32 años murió y un hombre de 37 sufrió heridas luego de haber sido atropellados cuando caminaban por una calle de Lavalle. El conductor de una camioneta fue el autor del accidente, a quien le hicieron un test de alcoholemia que dio negativo.

Las víctimas caminaban por calle La Administración, cerca del barrio Unión y Fuerza, de Lavalle, donde minutos después de las 20 del martes fueron atropellados por un hombre de 44 años que manejaba una camioneta VW Amarok hacia el sur.

Policía móviles Seguridad
Fueron atropellados por el conductor de una camioneta en calle La Administración, en Lavalle. Imagen ilustrativa.

Las dos víctimas quedaron tendidas en la calzada y varias personas llamaron al 911 para pedir asistencia. La Policía y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado llegaron al lugar y asistieron a los heridos.

La asistencia a los atropellados en el accidente en Lavalle

En ese mismo momento Laura Fabiana Villegas, de 32 años, se descompensó y a pesar de las maniobras de reanimación, minutos después los médicos confirmaron su muerte en el lugar.

Ambulancia
Los atropellados fueron atendidos en el lugar del accidente por los médicos de una ambulancia y allí confirmaron la muerte de la mujer de 32 años. Imagen ilustrativa.

Mientras, su compañero de 37 años fue trasladado a un hospital con varias heridas como consecuencia de haber sido atropellado.

Por otra parte, y como el protocolo lo indica, la Policía le hizo un test de alcoholemia al conductor de la camioneta que provocó el accidente el cual dio negativo.

