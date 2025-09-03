Una mujer de 32 años murió y un hombre de 37 sufrió heridas luego de haber sido atropellados cuando caminaban por una calle de Lavalle. El conductor de una camioneta fue el autor del accidente, a quien le hicieron un test de alcoholemia que dio negativo.
Una mujer murió y un hombre quedó herido tras ser atropellados por el conductor de una camioneta
Los dos caminaban por una calle de Lavalle, donde fueron atropellados. Médicos de una ambulancia asistieron a las víctimas y la mujer murió en el lugar