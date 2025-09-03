crimen juez estados unidos El juez que fue víctima de un crimen cometido por un policía en Estados Unidos.

El crimen en el despacho del juez

El crimen ocurrió tras una discusión entre el juez y el policía en el despacho del primero de ellos. Imágenes de seguridad revelaron detalles escalofriantes: Shawn Stines entró en la oficina de Kevin Mullins, pidió hablar a solas con él y cerró la puerta.

Minutos después, se escucharon disparos. El ex sheriff disparó 8 veces contra el juez, quien murió en el lugar en cuestión de segundos. Luego se entregó sin resistencia, con las manos en alto, y fue acusado de asesinato en primer grado.

El video de seguridad mostró que, antes del tiroteo, el juez entregó su teléfono celular al asesino, quien revisó su contenido e intentó realizar una llamada que no fue respondida.

El móvil del crimen

Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente el motivo del crimen, la defensa del acusado sostiene que ocurrió debido a una "perturbación emocional extrema" ya que temía por la seguridad de su familia debido a información comprometedora que poseía sobre presuntas irregularidades en el sistema judicial local.

En 2022, una mujer acusó al juez Kevin Mullins de participar en actividades sexuales en su despacho, respaldada por testimonios que señalaban la existencia de grabaciones comprometedoras.

A pesar de estas denuncias, las acusaciones contra el juez no prosperaron en su momento, y el caso se cerró. Sin embargo, el crimen reactivó las sospechas sobre la veracidad de estas acusaciones, sugiriendo que podría estar relacionado con estos escándalos.

El ex sheriff Shawn Stines se declaró no culpable del crimen durante la investigación por lo que deberá ser juzgado. Por el momento permanece alojado en una cárcel sin fianza.