femicidio en estados unidos 3 Un femicidio que se podría haber evitado en Estados Unidos.

Gregory Groom, de 22 años, exnovio de la víctima del femicidio, confesó haberla apuñalado y enterrado su cuerpo en el jardín de la casa de su abuela.

El femicidio en Estados Unidos

Kylee Monteiro, recién graduada de la escuela secundaria, era una joven descripta por su familia como vibrante, soñadora y siempre conectada con sus seres queridos a través de las redes sociales. Sin embargo, detrás de su sonrisa se escondía una realidad oscura: una relación intermitente y violenta con Gregory Groom.

En el momento de su femicidio, Kylee Monteiro vivía en un refugio para mujeres embarazadas sin hogar, un intento por escapar de la toxicidad de su relación. Los mensajes que envió a su hermana el 6 de agosto revelaron el horror que vivía: Gregory Groom la había agredido físicamente, tirándola al suelo, jalándole el cabello y estrangulándola.

La familia de Kylee Monteiro señaló que su desaparición fue una inmediata alerta roja. Ella era una persona comunicativa, siempre en contacto con sus seres queridos, ya fuera por mensajes o publicaciones en redes sociales.

femicidio en estados unidos 2 Un femicidio que se podría haber evitado en Estados Unidos.

Gregory Groom, en un intento por desviar sospechas del femicidio, reportó su desaparición al día siguiente, alegando que habían discutido y que Kylee Monteiro se fue caminando. Sin embargo, esta versión no convenció a las autoridades ni a la familia, quienes sabían que no desaparecería sin dejar rastro.

La detención del femicida

La investigación policial tomó un giro decisivo el 20 de agosto, cuando las autoridades obtuvieron una orden de allanamiento para la propiedad donde vivía Gregory Groom, en la casa de su abuela. Lo que encontraron fue devastador: el cuerpo de Kylee Monteiro, enterrado en un pozo en el jardín. Según los informes, el femicida confesó haberla apuñalado dos veces en el cuello y una en el pecho, causándole la muerte. En un acto escalofriante, cavó un pozo para ocultar el cuerpo y, tras su detención, proporcionó a los investigadores un mapa dibujado a mano que indicaba el lugar exacto donde lo había enterrado.

Gregory Groom, de 22 años, enfrenta ahora una imputación por delitos graves: femicidio, agresión con lesiones a una víctima embarazada, intimidación agravada de un testigo, jurado, policía o funcionario judicial, y agresión con lesiones a un familiar o miembro del hogar. Durante su comparecencia inicial, se declaró no culpable, a pesar de su confesión previa. Actualmente, permanece detenido sin fianza, con una audiencia de causa probable programada para el 10 de septiembre de 2025.