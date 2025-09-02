Embed - Aileen Wuornos last interview!

Los orígenes de una asesina serial

Aileen Wuornos nació el 29 de febrero de 1956 en Michigan, Estados Unidos. Su infancia estuvo marcada por el abandono, el abuso y la negligencia. Su padre, un delincuente convicto, nunca formó parte de su vida, y su madre la dejó al cuidado de sus abuelos a los c4 años. Los reportes indican que sufrió abusos físicos y sexuales desde una edad temprana.

En 1986, Aileen Wuornos conoció a Tyria Moore, una mujer con quien estableció una relación romántica que se convirtió en el eje emocional de su vida. Sin embargo, su estilo de vida errante, combinado con su creciente resentimiento hacia los hombres, la llevó por un camino oscuro. Entre finales de 1989 y 1990, Wuornos mató a siete hombres en Florida, todos ellos clientes que, según ella, la habían atacado o intentado abusar de ella.

El caso de la asesina serial salió a la luz tras su arresto en enero de 1991, después de que las autoridades conectaran una serie de pruebas, incluidos objetos personales de las víctimas encontrados en su posesión.

Durante los interrogatorios, Aileen Wuornos inicialmente negó los crímenes, pero la presión de las pruebas y la traición de su pareja, quien colaboró con la policía para evitar cargos, la llevaron a confesar.

El juicio de Aileen Wuornos, iniciado en 1992, fue un espectáculo mediático. Los fiscales la presentaron como una depredadora fría y calculadora, mientras que su defensa argumentó que sus acciones fueron el resultado de una vida de abusos y trastornos psicológicos, incluyendo un posible trastorno de estrés postraumático y un trastorno de personalidad límite.

La asesina serial fue declarada culpable de 6 crímenes (el séptimo fue descartado por falta de pruebas suficientes) y sentenciada a muerte. Aileen Wuornos fue ejecutada por inyección letal el 9 de octubre de 2002, tras pasar más de una década en el corredor de la muerte.