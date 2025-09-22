netflix-amanda-seyfried-mi-amigo-enzo-pelicula Amanda Seyfried es la protagonista de Mi amigo Enzo, la película dramática de Netflix.

Este filme de Netflix ha recibido las mejores críticas por parte de la prensa especializada. Pablo O. Scholz de Diario Clarín sentenció: “No pega golpes bajos. Es cierto, también, que la trama va pegando cada vuelco y revolcada que dejará a más de un espectador por momentos desconcertado”.

Netflix: de qué trata la película Mi amigo Enzo

netflix-mi-amigo-enzo-pelicula La voz de Enzo es la de Kevin Costner, cuyo encargado del doblaje en Latinoamérica es Humberto Solórzano.

La película Mi amigo Enzo gira en torno a un perro, llamado Enzo, que ha experimentado muchas aventuras interesantes a lo largo de su vida. Pese a no ser una persona de carne y hueso, este entrañable animal será capaz de dar diferentes lecciones a los seres humanos sobre cuál tendría que ser la manera adecuada de actuar, sea cual sea la situación en la que se encuentren.

Enzo (la voz es de Kevin Costner) es un perro muy astuto y filosófico que mantiene una relación muy particular con su dueño Denny Swift (Milo Ventimiglia), un piloto de carreras que aspira a llegar a la F1. Denny cuenta, además, con el apoyo de su esposa Eve (Amanda Seyfried).

Netflix: tráiler de la película Mi amigo Enzo

Embed - Mi Amigo Enzo Trailer Oficial Español Latino 2019

Reparto de Mi amigo Enzo, película de Netflix

Kevin Costner (Enzo, el perro –voz-)

Milo Ventimiglia (Denny Swift)

Amanda Seyfried (Avery “Eve” Swift)

Kathy Baker (Trish)

Martin Donovan (Maxwell)

Gary Cole (Don Kitch)

McKinley Belcher III (Mark Finn)

Andres Joseph como (Tony)

Dónde ver la película Mi amigo Enzo, según la zona geográfica