Abrió el Paso Cristo Redentor y se espera que crucen cientos de mendocinos y chilenos varados

Mientras, el Paso Pehuenche, en Malargüe permanece cerrado debido a las condiciones desfavorables para la circulación de vehículos.

El túnel internacional fue cerrado a las 12 del sábado pasado tras el acuerdo que llegaron los coordinadores del paso ante el pronóstico de nevadas que afectó el lado chileno y el argentino hasta el domingo.

Operativo en el Paso Cristo Redentor

Tras el día patrio de los chilenos, los visitantes que llegaron a Mendoza esperan viajar este lunes de regreso hacia su país. Si bien no llegó la cantidad de turistas como se esperaba, son muchos los que esperaban en la terminal de ómnibus para regresar, como también varios vehículos particulares que aguardaron en el Área de Control Integrado (ACI), en Uspallata.

terminal de omnibus Muchos chilenos quedaron varados en Mendoza por el cierre del Paso Cristo Redentor.

A esto, se suman los camiones que no pudieron cruzar hacia ambos lados de la frontera, por lo que Gendarmería Nacional y la Policía harán operativos para encapsular tandas de vehículos particulares para garantizar que transiten con los cuidados necesarios para evitar accidentes en la alta montaña.

Además, señalaron que el viernes cerca del mediodía se espera la llegada un sistema frontal que podría complicar nuevamente el funcionamiento del Paso Cristo Redentor.