Inicio Sociedad Paso Cristo Redentor
Habilitado 24 horas

Abrió el Paso Cristo Redentor y se espera que crucen cientos de mendocinos y chilenos varados

El Paso Cristo Redentor fue cerrado el sábado al mediodía por el pronóstico de nevadas en ambos lados de la cordillera. Fue habilitado a las 9 de este lunes

Por UNO
El Paso Cristo Redentor quedó habilitado para todo tipo de vehículos las 24 horas

El Paso Cristo Redentor quedó habilitado para todo tipo de vehículos las 24 horas, tras el cierre durante el fin de semana por nevadas. Imagen ilustrativa.

Luego de un fin de semana con nevadas en la alta montaña, el Paso Cristo Redentor quedó habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos desde las 9 de este lunes. Las autoridades recordaron que permanecerá habilitado las 24 horas.

Las autoridades del Paso Cristo Redentor pidieron mucha precaución para quienes circulen por alta montaña por las bajas temperaturas y posible formación de hielo en sectores con sombra, como también por la cantidad de vehículos que se espera que transiten durante este lunes.

Paso a chile 7 de junio 2.jpg
El Paso Cristo Redentor fue habilitado para todo tipo de vehículos y permanece abierto las 24 horas. Imagen ilustrativa.

El Paso Cristo Redentor fue habilitado para todo tipo de vehículos y permanece abierto las 24 horas. Imagen ilustrativa.

Mientras, el Paso Pehuenche, en Malargüe permanece cerrado debido a las condiciones desfavorables para la circulación de vehículos.

El túnel internacional fue cerrado a las 12 del sábado pasado tras el acuerdo que llegaron los coordinadores del paso ante el pronóstico de nevadas que afectó el lado chileno y el argentino hasta el domingo.

Embed - Las Cuevas - Mendoza - Diario UNO

Operativo en el Paso Cristo Redentor

Tras el día patrio de los chilenos, los visitantes que llegaron a Mendoza esperan viajar este lunes de regreso hacia su país. Si bien no llegó la cantidad de turistas como se esperaba, son muchos los que esperaban en la terminal de ómnibus para regresar, como también varios vehículos particulares que aguardaron en el Área de Control Integrado (ACI), en Uspallata.

terminal de omnibus
Muchos chilenos quedaron varados en Mendoza por el cierre del Paso Cristo Redentor.

Muchos chilenos quedaron varados en Mendoza por el cierre del Paso Cristo Redentor.

A esto, se suman los camiones que no pudieron cruzar hacia ambos lados de la frontera, por lo que Gendarmería Nacional y la Policía harán operativos para encapsular tandas de vehículos particulares para garantizar que transiten con los cuidados necesarios para evitar accidentes en la alta montaña.

Además, señalaron que el viernes cerca del mediodía se espera la llegada un sistema frontal que podría complicar nuevamente el funcionamiento del Paso Cristo Redentor.

Temas relacionados:

Te puede interesar