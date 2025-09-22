Netflix estrenará una película basada en los comienzos de la Nouvelle Vague

La Nouvelle Vague surgió de una Francia azotada por la posguerra. Durante la Segunda Guerra Mundial las películas extranjeras dejaron de importarse al país galo, pero una vez finalizada la guerra, comenzaron a llegar producciones de cineastas como Orson Welles o Alfred Hitchcock.

Esto inspiró a los cineastas franceses, quienes comenzaron a probar nuevas técnicas de filmación, ya que buscaban mostrar su deseo de autoexpresión y de comunicarse de una manera libre ante los demás.

¿Qué fue la Nouvelle Vague?

Según el sitio web Historia del Cine, la Nouvelle Vague fue un movimiento artístico, que surgió en Francia a mediados del siglo XX, que pretendía romper con la manera convencional que había en aquel entonces de hacer cine.

Película Nouvelle Vague
Fotograma de la película Nouvelle Vague, dirigida por Richard Linklater.

Este movimiento cambió la forma de hacer cine que existía hasta ese momento. Quienes formaban parte de este movimiento aseguraban que el cine se había deteriorado en la década de los años 50.

Las características principales de este movimiento, fueron la búsqueda artística de la verdad humana y exponerla con la mayor sinceridad posible.

La revista más importante de cine en Francia fue la popular Cahiers du Cinema. Creada en 1951, por Jacques Doniol-Valcroze y Andre Bazin, quienes fueron precursores de la Nouvelle Vague. En esta revista se podía encontrar numerosos artículos académicos sobre la cinematografía francesa.

¿Cuándo se estrenará la película Nouvelle Vague?

Esta película es una carta de amor lúdica hacia el cine. En la misma se podrá ver la recreación de la filmación de la película À bout de souffle del icónico director francés Jean-Luc Godard.

Está protagonizada por Guillaume Marbeck como Jean-Luc Godard, Zoey Deutch como Jean Seberg, y Aubry Dullin como Jean-Paul Belmondo.

Embed - Nouvelle Vague | Official Trailer | Netflix

Hasta el momento se sabe que Nouvelle Vague estrenará en cines selectos del mundo el 31 de octubre y en Netflix el 14 de noviembre en los Estados Unidos. Todavía no se sabe cuándo se podrá ver esta película en la plataforma en Argentina.

