Película Nouvelle Vague Fotograma de la película Nouvelle Vague, dirigida por Richard Linklater.

Este movimiento cambió la forma de hacer cine que existía hasta ese momento. Quienes formaban parte de este movimiento aseguraban que el cine se había deteriorado en la década de los años 50.

Las características principales de este movimiento, fueron la búsqueda artística de la verdad humana y exponerla con la mayor sinceridad posible.

La revista más importante de cine en Francia fue la popular Cahiers du Cinema. Creada en 1951, por Jacques Doniol-Valcroze y Andre Bazin, quienes fueron precursores de la Nouvelle Vague. En esta revista se podía encontrar numerosos artículos académicos sobre la cinematografía francesa.

¿Cuándo se estrenará la película Nouvelle Vague?

Esta película es una carta de amor lúdica hacia el cine. En la misma se podrá ver la recreación de la filmación de la película À bout de souffle del icónico director francés Jean-Luc Godard.

Está protagonizada por Guillaume Marbeck como Jean-Luc Godard, Zoey Deutch como Jean Seberg, y Aubry Dullin como Jean-Paul Belmondo.

Embed - Nouvelle Vague | Official Trailer | Netflix

Hasta el momento se sabe que Nouvelle Vague estrenará en cines selectos del mundo el 31 de octubre y en Netflix el 14 de noviembre en los Estados Unidos. Todavía no se sabe cuándo se podrá ver esta película en la plataforma en Argentina.