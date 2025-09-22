Ambientada en el contexto de una destacada familia otomana, la historia entrelaza las vidas notables y los legados de figuras influyentes en el arte y la cultura turca, incluyendo pintores, escultores y pioneros en diversos campos artísticos.

Retrato de una familia escandalosa es un drama de época cautivador que refleja el verdadero legado de la familia akir Paa. A principios del siglo XX, el autor y exgeneral otomano akir Paa disfrutaba de la vida isleña en Büyükada con su familia.

Pero pronto, las cosas cambian cuando su hijo Cevat regresa a casa desde Oxford junto a su esposa italiana Aniesi y su hijo.

Aunque akir Paa siente poco afecto por su hijo Cevat, Aniesi se siente atraída por él. Correspondientemente, akir Paa no se opone a sus sentimientos.

Esta relación desata una serie de eventos que destruyen a la familia akir Paa. Además, la serie también muestra el camino del icónico escritor turco Cevat akir y la reconocida pintora Fahrelnissa Zeid.

Disney Plus: de qué se trata la serie Retrato de una familia escandalosa

La serie turca Retrato de una familia escandalosa sigue la historia real de la distinguida familia akir Paa, comenzando en 1912, la era final del Imperio Otomano.

retrato Serie de época. Disney Plus está arrasando con la serie turca, Retrato de una familia escandalosa.

Se adentrará en las vidas extraordinarias y las relaciones dentro de esta familia, incluyendo figuras notables como Cevat akir Kabaaaçl, conocido como el Pescador de Halicarnaso, que popularizó Bodrum; Fahrelnisa Zeid, maestra de la pintura moderna; Aliye Berger, la primera grabadora de Turquía; y Füreya Koral, la pionera artista cerámica del país.

Sus viajes únicos y sus vidas entrelazadas saldrán a la luz, ofreciendo un retrato cautivador de esta prominente familia.

Disney Plus: reparto de la serie Retrato de una familia escandalosa

Vahide Perçin

Meryem Uzerli

Frat Tan

Nilsu Berfin Akta

Onur Durmaz

Cem Yiit Üzümolu

Trailer de la serie Retrato de una familia escandalosa