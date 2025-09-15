Mientras Lauren intenta decidir a quién quiere, con la ayuda de su atrevida amiga Trish (Chelsea Handler), FDR y Tuck emprenden una épica batalla por ganarse el corazón de Lauren, utilizando sus habilidades de espionaje y una serie de artefactos de la más alta tecnología.

Disney Plus: de qué se trata la película Esto es guerra

La sinopsis de la película, Esto es guerra, nos relata que dos agentes de la CIA (Chris Pine y Tom Hardy), son grandes amigos desde la infancia, pero se enamoran de la misma mujer (Reese Witherspoon).

Su amistad desaparece y se enzarzan en una batalla de proporciones épicas que pondrá en jaque a la ciudad de Nueva York.

estoesguerra Comedia y acción. Reese Witherspoon, Chris Pine y Tom Hardy, protagonizan esta divertida cinta en Disney Plus, Esto es guerra.

Desde la infancia fueron los mejores amigos, ahora son dos de los agentes de la CIA más cualificados de su promoción. Sin embargo, su relación de amistad se terminará cuando descubran que ambos han estado saliendo con la misma mujer, Lauren (Reese Witherspoon).

A partir de ese momento, harán todo lo que esté en sus manos por destruirse mutuamente con tal de conseguir quedarse con la chica.

La guerra será encarnizada, ya que emplearán todo el ingenio y las armas de alta tecnología que han acumulado durante los años de experiencia en el servicio secreto para darse caza.

Antes ayudaban a los países a resolver conflictos internos. Ahora ellos son el conflicto.

Disney Plus: reparto de la película Esto es guerra

Reese Witherspoon

Chris Pine

Tom Hardy

Til Schweiger

Chelsea Handler

John Paul Ruttan

Trailer de la película Esto es guerra