La película de Netflix arrasa con la presencia de Amy Adams, quien interpreta a Sydner Prosser.

El catálogo del series y películas de Netflix supo como entretener a los usuarios con una producción estadounidense que está basada en hechos reales. Se trata de la película Escandalo americano, una entrega que está ambientada en la década de 1970 y está protagonizada por Bradley Cooper.

El director David O. Russell tuvo la difícil tarea de dirigir el guión de Eric Singer y lo logró de manera exitosa, transformando esta propuesta que brilla entre todas las series y películas de Netflix, en ganadora de tres premios Globos de Oro, entre siete nominaciones.

La película está se basó en la operación secreta ABSCAM del FBI, terminó condenando a siete integrantes del congreso de los Estados Unidos.

Escándalo americano es una de los estrenos más fuertes de Netflix este 2025, ya que cuando llegó en junio, no todo el mundo esperaba la cantidad de reproducciones que acumula al día de la fecha.

La película de Netflix, además de contar con un Bradley Cooper alucinante como protagonista, la rompe con su elenco.

Netflix: dos datos curiosos de la grabación de la película

Esta película de 2 horas y 18 minutos de duración, tuvo que ser suspendida temporalmente durante su rodaje, a raíz de los atentados de la maratón de Boston, que conmocionaron a todos en abril de 2013.

Pese a contar con un guión, el director David O. Russell dio mucha rienda suelta a las improvisaciones durante el rodaje. Una clara muestra de ello es la discusión improvisada que mantuvieron los personajes de Christian Bale y Jennifer Lawrence en una habitación, arrojando un resultado extraordinario.

Netflix: de qué trata la película Escándalo americano

El público presenciará en esta película de Netflix, ambientada en la Nueva York de los ’70, la historia de Irving Rosenfeld (Christian Bale), un habilidoso e inteligente estafador que, en compañía de su atrayente amiga Sydney Prosser (Amy Adams), forman un equipo de trabajo con un agente del FBI llamado Richie DiMaso (Bradley Cooper). Acostumbrado a vivir rodeado de peligro, este trabajador del FBI se las ingenia muy bien para lograr que estafadores operen en la política y la mafia de la ciudad de Nueva Jersey.

La película de Netflix está inspirada en una historia real, que salpicó la política estadounidense en la década de los 70.

Reparto de Escándalo americano, película de Netflix

  • Christian Bale (Irving Rosenfeld)
  • Amy Adams (Sydner Prosser/Lady Edith Greensly)
  • Bradley Cooper (Richard DiMaso)
  • Jennifer Lawrence (Rosalyn Rosenfeld)
  • Jeremy Renner (Carmine Polito)
  • Louis C.K. (Stoddard Thorsen)
  • Jack Huston (Pete Musane)

Tráiler de Escándalo americano, película de Netflix

Dónde ver la película Escándalo americano, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Escándalo americano se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Américan hustle no está disponible en Netflix.
  • España: la película Escándalo americano no está disponible en Netflix.

