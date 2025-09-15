Escándalo americano es una de los estrenos más fuertes de Netflix este 2025, ya que cuando llegó en junio, no todo el mundo esperaba la cantidad de reproducciones que acumula al día de la fecha.

netflix-escandalo-americano-pelcula La película de Netflix, además de contar con un Bradley Cooper alucinante como protagonista, la rompe con su elenco.

Netflix: dos datos curiosos de la grabación de la película

Esta película de 2 horas y 18 minutos de duración, tuvo que ser suspendida temporalmente durante su rodaje, a raíz de los atentados de la maratón de Boston, que conmocionaron a todos en abril de 2013.

Pese a contar con un guión, el director David O. Russell dio mucha rienda suelta a las improvisaciones durante el rodaje. Una clara muestra de ello es la discusión improvisada que mantuvieron los personajes de Christian Bale y Jennifer Lawrence en una habitación, arrojando un resultado extraordinario.

Netflix: de qué trata la película Escándalo americano

El público presenciará en esta película de Netflix, ambientada en la Nueva York de los ’70, la historia de Irving Rosenfeld (Christian Bale), un habilidoso e inteligente estafador que, en compañía de su atrayente amiga Sydney Prosser (Amy Adams), forman un equipo de trabajo con un agente del FBI llamado Richie DiMaso (Bradley Cooper). Acostumbrado a vivir rodeado de peligro, este trabajador del FBI se las ingenia muy bien para lograr que estafadores operen en la política y la mafia de la ciudad de Nueva Jersey.

netflix-escandalo-americano La película de Netflix está inspirada en una historia real, que salpicó la política estadounidense en la década de los 70.

Reparto de Escándalo americano, película de Netflix

Christian Bale (Irving Rosenfeld)

Amy Adams (Sydner Prosser/Lady Edith Greensly)

Bradley Cooper (Richard DiMaso)

Jennifer Lawrence (Rosalyn Rosenfeld)

Jeremy Renner (Carmine Polito)

Louis C.K. (Stoddard Thorsen)

Jack Huston (Pete Musane)

Tráiler de Escándalo americano, película de Netflix

Dónde ver la película Escándalo americano, según la zona geográfica