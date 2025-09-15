Ahaan Panday y Aneet Padda son los protagonistas principales de esta bonita película de Netflix

Ahaan Panday y Aneet Padda son los protagonistas principales de esta bonita película de Netflix, recién estrenada.

Las historias románticas son muy valoradas por los espectadores de todo el mundo y mucho más cuando detrás de estas, hay una trama dramática que hace todo más intenso y emocionante. En este caso, los amantes de estos géneros ya están gozando con un estreno que está revolucionado la plataforma de Netflix.

Después de tanto esperar, por fin se estrenó en el catálogo en Netflix la película Saiyaara, una producción india que te encantará y te hace reconciliar con el amor, no sin antes darte vuelta de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha como si nada.

Este drama romántico está dirigido por Mohit Suri, a partir del guión de Sankalp Sadanah, y cuenta con los papeles protagónicos de Ahaan Panday y Aneet Padda.

Saiyaara es un cruel romance de Bollywood que está bien hecho según la crítica y que es capaz de romperle el corazón a cualquiera, por su emotivo relato, que ya está dejando su marca entre todas las series y películas del catálogo del gigante de streaming.

El estreno de esta película, mezcla alegría, pasión, dolor y angustia, se estrenó en la plataforma de Netflix 13 de septiembre de 2025, con una duración de 2 horas y 30 minutos.

Ni bien se estrenó en muchos países de todo el mundo, esta película comenzó una estupenda recaudación, que superó excesivamente el presupuesto, con un 640 % de retorno de la inversión del presupuesto.

netflix-saiyaara-pelicula
Esta pel&iacute;cula de Netflix es uno de los estrenos m&aacute;s emotivos del 2025.

Esta película de Netflix es uno de los estrenos más emotivos del 2025.

Netflix: de qué trata la película Saiyaara

Este nuevo estreno de Netflix tiene una trama que gira en torno al talentoso músico Krish Kapoor (Ahaan Panday) y la apasionada escritora Vaani Barra (Annet Padda). Los dos se enamoran perdidamente y forman una pareja muy intensa, con un futuro muy bonito en el horizonte. Cuando todo parece el color de rosa, una mala noticia hace tambalear su relación. Por supuesto que ambos lucharán por sus sentimientos e intentarán superar todos los obstáculos que la vida les está poniendo adelante. ¿Podrán salvar está bonita relación que nació de una manera inesperada?

netflix-pelicula-saiyaara
Esta pel&iacute;cula de Netflix es una historia de amor puro, pero que se vuelve desgarradora y cruel.

Esta película de Netflix es una historia de amor puro, pero que se vuelve desgarradora y cruel.

Reparto de Saiyaara, película de Netflix

  • Ahaan Panday (Krish Kapoor)
  • Aneet Padda (Vaani Batra)
  • Geeta Agarwal (Sra. Batra)
  • Rajesh Kumar (Sr. Batra)
  • Varun Badola (Ashok Kapoor)
  • Anngaad Raj (Rudransh “Ruddy” Batra)
  • Shaad Randhawa (Príncipe)

Tráiler de Saiyaara, película de Netflix

Embed - Saiyaara | Official Trailer | Ahaan Panday, Aneet Padda | Mohit Suri | Netflix India

Dónde ver la película Saiyaara, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Saiyaara se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Saiyaara se puede ver en Netflix.
  • España: la película Saiyaara se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar