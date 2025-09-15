Saiyaara es un cruel romance de Bollywood que está bien hecho según la crítica y que es capaz de romperle el corazón a cualquiera, por su emotivo relato, que ya está dejando su marca entre todas las series y películas del catálogo del gigante de streaming.

El estreno de esta película, mezcla alegría, pasión, dolor y angustia, se estrenó en la plataforma de Netflix 13 de septiembre de 2025, con una duración de 2 horas y 30 minutos.

Ni bien se estrenó en muchos países de todo el mundo, esta película comenzó una estupenda recaudación, que superó excesivamente el presupuesto, con un 640 % de retorno de la inversión del presupuesto.

Netflix: de qué trata la película Saiyaara

Este nuevo estreno de Netflix tiene una trama que gira en torno al talentoso músico Krish Kapoor (Ahaan Panday) y la apasionada escritora Vaani Barra (Annet Padda). Los dos se enamoran perdidamente y forman una pareja muy intensa, con un futuro muy bonito en el horizonte. Cuando todo parece el color de rosa, una mala noticia hace tambalear su relación. Por supuesto que ambos lucharán por sus sentimientos e intentarán superar todos los obstáculos que la vida les está poniendo adelante. ¿Podrán salvar está bonita relación que nació de una manera inesperada?

netflix-pelicula-saiyaara Esta película de Netflix es una historia de amor puro, pero que se vuelve desgarradora y cruel.

Reparto de Saiyaara, película de Netflix

Ahaan Panday (Krish Kapoor)

Aneet Padda (Vaani Batra)

Geeta Agarwal (Sra. Batra)

Rajesh Kumar (Sr. Batra)

Varun Badola (Ashok Kapoor)

Anngaad Raj (Rudransh “Ruddy” Batra)

Shaad Randhawa (Príncipe)

Tráiler de Saiyaara, película de Netflix

