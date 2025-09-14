Netflix: la película que expone sin filtros una verdadera historia de drama y romance

La crítica resaltó en sus reseñas la brillante actuación de la actriz estadounidense Kristen Dunst, como así también el guión de Phil Hay, dirigido por John Stockwell.

Disponible en la plataforma de Netflix desde octubre de 2021, está bonita película dura 1 hora y 39 minutos.

netflix-pelicula-crazy-beatiful-streaming La película de Netflix es uno de los dramas románticos más aclamados por la crítica.

Netflix: de qué trata la película Crazy/beautiful

La trama de la película de Netflix cuenta la historia de Carlos Nuñez (Jay Hernández), un estudiante que está por terminar de estudiar y sueña con convertirse en un piloto naval. Este estudiante asiste a una prestigiosa escuela en el barrio donde vive Nicole (Kirsten Dunst), una problemática chica e hija de un hombre adinerado, de la que se termina enamorando. El problema es que ahora están en riesgo todas sus ambiciones de vida.

netflix-pelicula-crazy-beatiful Esta película que llegó en 2021 a la plataforma de Netflix fue un éxito total en la taquilla, cuando se estrenó en 2001.

Reparto de Crazy/beautiful, película de Netflix

Kirsten Dunst (Nicole Oakley)

Jay Hernández (Carlos Núñez)

Bruce Davison (Tom Oakley)

Lucinda Jenney (Courtney Oakley)

Taryn Manning (Maddy)

Soledad St. Hilaire (señora Núñez)

Rolando Molina (Héctor)

Tráiler de Crazy/beautiful, película de Netflix

Embed - Crazy/Beautiful (2001) Official Trailer # 1 - Kirsten Dunst

Dónde ver la película Crazy/beautiful, según la zona geográfica