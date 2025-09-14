Inicio Series y películas Netflix
Streaming

Netflix: la película que expone sin filtros una verdadera historia de drama y romance

Esta increíble película de Netflix es dueña de un relato alarmante y cautivador, que se destaca entre todas las series y películas de la plataforma

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La película de Netflix es una increíble opción para creer en el amor verdadero.

La película de Netflix es una increíble opción para creer en el amor verdadero.

Hay historias de amor que perduran para siempre en la mente de los usuarios de Netflix y que hacen que valga la pena elegirlas. En este caso, la plataforma cuenta como gran opción Crazy/beatiful, una película de drama y romance de 2001, que la rompió en la taquilla.

De origen estadounidense y protagonizada por Kirsten Dunst y Jay Hernández, esta imperdible entrega que se destaca entre todas las series y películas de la plataforma, es una opción perfecta para ver el fin de semana.

Este relato que vale la pena verlo, sigue la historia de una chica y un chico que se terminan enamorando, a pesar de la oposición de sus padres. Y lo que parecía un capricho, termina transformándose en una encantadora historia amorosa.

La crítica resaltó en sus reseñas la brillante actuación de la actriz estadounidense Kristen Dunst, como así también el guión de Phil Hay, dirigido por John Stockwell.

Disponible en la plataforma de Netflix desde octubre de 2021, está bonita película dura 1 hora y 39 minutos.

netflix-pelicula-crazy-beatiful-streaming
La película de Netflix es uno de los dramas románticos más aclamados por la crítica.

La película de Netflix es uno de los dramas románticos más aclamados por la crítica.

Netflix: de qué trata la película Crazy/beautiful

La trama de la película de Netflix cuenta la historia de Carlos Nuñez (Jay Hernández), un estudiante que está por terminar de estudiar y sueña con convertirse en un piloto naval. Este estudiante asiste a una prestigiosa escuela en el barrio donde vive Nicole (Kirsten Dunst), una problemática chica e hija de un hombre adinerado, de la que se termina enamorando. El problema es que ahora están en riesgo todas sus ambiciones de vida.

netflix-pelicula-crazy-beatiful
Esta película que llegó en 2021 a la plataforma de Netflix fue un éxito total en la taquilla, cuando se estrenó en 2001.

Esta película que llegó en 2021 a la plataforma de Netflix fue un éxito total en la taquilla, cuando se estrenó en 2001.

Reparto de Crazy/beautiful, película de Netflix

  • Kirsten Dunst (Nicole Oakley)
  • Jay Hernández (Carlos Núñez)
  • Bruce Davison (Tom Oakley)
  • Lucinda Jenney (Courtney Oakley)
  • Taryn Manning (Maddy)
  • Soledad St. Hilaire (señora Núñez)
  • Rolando Molina (Héctor)

Tráiler de Crazy/beautiful, película de Netflix

Embed - Crazy/Beautiful (2001) Official Trailer # 1 - Kirsten Dunst

Dónde ver la película Crazy/beautiful, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Crazy/beautiful se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Crazy/beautiful no está disponible en Netflix.
  • España: la película Crazy/beautiful no está disponible en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar