La actriz Zuria Vega interpreta a Helena en la serie de Netflix.

La actriz Zuria Vega interpreta a Helena en la serie de Netflix.

Para adentrarse en una trama bastante picante y que tiene escenas muy subidas de tono, nada mejor que presenciar en Netflix la historia que ofrece la serie Pecados inconfesables, una propuesta mexicana que llegó este 2025 y es furor.

La serie está muy bien puntuada por la crítica y posee una aprobación generalizada por parte de los usuarios.

Para los que no la vieron, se encontrarán con este de una mujer que, cansada del comportamiento de su esposo, mantiene una aventura con otro hombre, protagonizando un relato muy picante y sensual, pero no a cualquier precio.

Los protagonistas principales de la serie son: Zuria Vega, Erik Hayser y Andrés Baida, que la rompen con producción que aumenta minuto a minuto los decibeles.

Estrenada en Netflix el 30 de julio de 2025, Pecados inconfesables es una serie de 18 capítulos, de entre 35 y 45 minutos de duración cada uno.

netflix-pecados-inconfesables-serie
La serie de Netflix llegó este 2025 y no para de sumar reproducciones.

La serie de Netflix llegó este 2025 y no para de sumar reproducciones.

Netflix: de qué trata la serie Pecados inconfesables

Helena (Zuria Vega) es la protagonista de esta serie de Netflix. Ella se encuentra en pareja con Claudio (Erik Hayser), un muchacho muy controlador. En la búsqueda de alguien que le cure las penas, Helena termina en los brazos de Iván (Andrés Baida), con quién mantiene un ardiente romance y muy subido tono. Mientras disfruta de esa aventura amorosa con ese hombre más joven que ella y demasiado guapo, el esposo de Helena desaparece sin dejar rastros y es ella la principal acusada. Es entonces cuando varios secretos bien guardados salen a la luz, luego de un plan que termina saliendo mal.

netflix-pecados-inconfesables
Esta serie es una de las más vistas y los usuarios de Netflix la están recomendando.

Esta serie es una de las más vistas y los usuarios de Netflix la están recomendando.

Reparto de Pecados inconfesables, serie de Netflix

  • Zuria Vega (Helena)
  • Erik Hayser (Claudio)
  • Andrés Baida (Iván)
  • Ana Sofía Gatica
  • Manuel Masalva
  • Mario Morán
  • Ivonne Montero
  • Sebastián García
  • Armando Hernández
  • Roberto Quijano

Tráiler de Pecados inconfesables, serie de Netflix

Embed - Pecados inconfesables | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la serie Pecados inconfesables, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Pecados inconfesables se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Unspeakable sins se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Pecados inconfesables se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar