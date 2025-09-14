Los protagonistas principales de la serie son: Zuria Vega, Erik Hayser y Andrés Baida, que la rompen con producción que aumenta minuto a minuto los decibeles.

Estrenada en Netflix el 30 de julio de 2025, Pecados inconfesables es una serie de 18 capítulos, de entre 35 y 45 minutos de duración cada uno.

netflix-pecados-inconfesables-serie La serie de Netflix llegó este 2025 y no para de sumar reproducciones.

Netflix: de qué trata la serie Pecados inconfesables

Helena (Zuria Vega) es la protagonista de esta serie de Netflix. Ella se encuentra en pareja con Claudio (Erik Hayser), un muchacho muy controlador. En la búsqueda de alguien que le cure las penas, Helena termina en los brazos de Iván (Andrés Baida), con quién mantiene un ardiente romance y muy subido tono. Mientras disfruta de esa aventura amorosa con ese hombre más joven que ella y demasiado guapo, el esposo de Helena desaparece sin dejar rastros y es ella la principal acusada. Es entonces cuando varios secretos bien guardados salen a la luz, luego de un plan que termina saliendo mal.

netflix-pecados-inconfesables Esta serie es una de las más vistas y los usuarios de Netflix la están recomendando.

Reparto de Pecados inconfesables, serie de Netflix

Zuria Vega (Helena)

Erik Hayser (Claudio)

Andrés Baida (Iván)

Ana Sofía Gatica

Manuel Masalva

Mario Morán

Ivonne Montero

Sebastián García

Armando Hernández

Roberto Quijano

Tráiler de Pecados inconfesables, serie de Netflix

