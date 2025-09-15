Los paralelismos entre las vidas de ambas se van haciendo evidentes mientras el matrimonio de Raquel se pone a prueba y ella mismo llega a dudar de sus propias percepciones.

La serie española, El desorden que dejas, cumple lo que promete, te mantiene en tensión y respeta sus propias reglas, aunque no te las explique desde el principio.

Netflix: de qué se trata la serie El desorden que dejas

La reseña de la serie española El desorden que dejas cuenta que tiene 8 episodios. Con la intención de darle una oportunidad a su matrimonio, Raquel (Inma Cuesta), una joven profesora de literatura, acepta un trabajo en el instituto del pueblo donde creció su marido.

eldesorden Actriz española. Inma Cuesta sobresale en la serie española, El desorden que dejas, de Netflix.

"Y tú, ¿cuánto vas a tardar en morir?” Así de contundente es la nota que Raquel encuentra entre los trabajos a corregir el primer día de trabajo.

Su ilusión por impartir clases se dará de bruces con unos alumnos que la reciben con esa macabra bienvenida. Pronto descubrirá quién era la profesora a la que sustituye, Viruca (Bárbara Lennie), y cómo ha marcado la vida de todos.

Raquel iniciará su propia búsqueda para descubrir la verdad en un lugar en el que todos parecen guardar secretos.

Netflix: reparto de la serie El desorden que dejas

Inma Cuesta

Bárbara Lennie

Tamar Novas

Araon Piper

Trailer de la serie El desorden que dejas

Embed - El desorden que dejas | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la serie El desorden que dejas, según la zona geográfica