Fue el primer argentino que triunfó en Hollywood como actor y filmó más de 90 películas, entre ellas Casablanca

Es el primer argentino que triunfó en Hollywood y que le abrió la puerta a cientos de latinos que soñaron con hacer cine

Paula Alonso
El argentino que triunfó en Hollywood y que trabajó en Casablanca

El argentino que triunfó en Hollywood y que trabajó en Casablanca

Son muchos los actores y actrices argentinos que viajaron a Estados Unidos con la esperanza de triunfar en Hollywood. Lamentablemente pocos han conseguido cumplir su sueño, como por ejemplo Julie Gonzalo, Anya Taylor-Joy o Stephanie Beatriz, por nombrar solo algunos.

Sin embargo, pocos conocen la historia del primer actor argentino que triunfó en Hollywood, y que incluso logró sortear con éxito el paso del cine mudo al sonoro. Nos referimos a Barry Norton, cuyo nombre real era Alfredo C. Birabén.

¿Quién fue Barry Norton y cuáles son sus películas más conocidas?

Alfredo Birabén nació en el barrio de Belgrano (Buenos Aires) en 1905. Su padre era el ingeniero Federico Birabén (1866-1929), quien ocupó altos cargos en la administración pública y fue un precursor de la introducción de la clasificación decimal en bibliotecología en Argentina.

Barry Norton (2)
Alfredo Birab&eacute;n triunf&oacute; en Hollywood con el nombre de Barry Norton.

Alfredo Birabén triunfó en Hollywood con el nombre de Barry Norton.

En 1923, Alfredo viajó a los Estados Unidos para asistir como espectador en la pelea por el título máximo de los pesos pesados entre los boxeadores Jack Dempsey y Luis Ángel Firpo, realizada en el estado Polo Grounds de la ciudad de Nueva York.

Birabén quedó tan fascinado con aquel país, que decidió quedarse y consiguió un trabajo en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, el cual lo acercó al mundo del cine. En 1926, por recomendación de la escritora Laura Jansen, le tomaron una prueba y lo contrataron para la película The Lily de Max de Maigny.

Ese mismo año (1926) fue contratado por la 20th Century Fox y actuó dirigido por Ricardo Deane en The Canyon of Light. A lo largo de su carrera, Birabén también realizó producciones para Paramount Pictures, entre otras productoras. En 1928 incluso llegó a protagonizar la película Los 4 demonios del director alemán Murnau. Allí hizo el rol de un trapecista, y muchos críticos y especialistas en cine se lamentan el hecho de que hasta la actualidad esta cinta está perdida.

La crisis económica de 1929 determina a los estudios cinematográficos a despedir personal y Norton quedó sin trabajo. Por suerte, Paramount comenzó a hacer películas habladas en español, las cuales estaban pensadas para el mercado latinoamericano.

En 1931, Barry interpretó a Juan Hacker, en la versión en español de Drácula, la cual es considerada como una obra de culto. Pocos saben que el argentino también tiene créditos en películas clásicas como Casablanca de Michael Curtiz, y en To Catch a Thief y Strangers on a Train de Alfred Hitchcock.

Embed - Dracula 1931 - Versión Latina

Barry Norton (su nombre artístico) trabajó con artistas como Rosita Moreno, la alemana Marlene Dietrich, etc. Continuó actuando y realizando más de una película por año, hasta que tuvo un ataque cardíaco en Hollywood el 24 de agosto de 1956, a los 51 años.

