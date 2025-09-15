El protagonista de esta serie fue el actor Ben Savage, quien hizo su debut en Hollywood cuando tenía tan solo 9 años. Fue en la película Little Monsters, junto a su hermano, el también actor Fred Savage.

¿Cómo se ve hoy el actor Ben Savage?

Además de formar parte de la serie Boy Meets World, el actor Ben Savage incursionó en Broadway en el musical Israel Horovitz's, el cual recibió un Tony Award. En 2002 formó parte de la película Swimming Upstream, y luego decidió tomarse un descanso de la actuación por 3 años.

Su retorno a la actuación fue en la serie Phil of the Future, y en 2006 protagonizó la película independiente aclamada por la crítica Palo Alto, la cual se estrenó en el prestigioso Festival de Cine de Tribeca en 2007.

En 2007, Savage protagonizó el piloto de ABC de Sachs / Judá Making it Legal junto a Scott Wolf y Robert Wagner. Un año después, hizo de Mark Ratner en un episodio de la serie de la NBC Chuck (TV series), y también se puso en la piel de un personaje sospechoso de asesinato llamado 'Kirby Morris' en un episodio de Without a Trace.

En 2014, Ben Savage volvió a ponerse en la piel del icónico personaje Cornelius "Cory" en Girl Meets World, programa de televisión de Disney Channel, secuela de su exitosa serie Boy Meets World junto con Danielle Fishel, que interpretaba a Topanga Lawrence, su gran amor en la ficción. Ben Savage también se desempeñó como el productor ejecutivo de la serie.

Embed - Ben Savage on Instagram: "Bring them home now" View this post on Instagram A post shared by Ben Savage (@bensavage)

En cuanto a su vida personal, Savage trabajó como becario para el senador estadounidense Arlen Specter en 2003 como requisito para completar sus estudios en la Universidad Stanford, de donde se graduó en 2004 con un título en Ciencias Políticas.