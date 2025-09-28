Y tan a gusto. De tanto tiempo que llevan juntos, parecen hasta un poco iguales. Berta trabaja cuidando niños en una guardería.

Berta trabaja cuidando niños en una guardería y lleva tantos años con su pareja que casi no hay diferencia entre ellos. Tiene una hermana que es la favorita de sus padres, a pesar de que es un desastre. Inocente y con una personalidad conformista, es incapaz de decir que no a quien le pida algo, ya sea su hermana o su nueva amiga Pilar.

José Ramón es vigilante jurado en un edificio oficial y comparte sus rutinarios turnos con varios compañeros que tienen tan pocas inquietudes como él. En su trabajo aparentemente nunca pasa nada, pero todo depende de a quién le preguntes.

HBO Max: de qué trata la serie española Poquita fe

La serie española Poquita fe tiene 2 temporadas con 20 episodios. Berta y Jose Ramón intentan vivir su vida lo mejor que pueden. Sus emociones, esperanzas y pasiones están atenuadas por el ruido del día a día.

Pero ahí siguen. El ruido que rodea a Berta y a José Ramón lo provocan los suegros de este, siempre presentes; la hermana de Berta, la favorita de la familia; la madre de José Ramón, un alma libre aunque agotadora; el vecino, un ser despreciable, pero que vive pared con pared; los de la guardería donde trabaja Berta; los guardias de seguridad, compañeros del trabajo de Jose Ramón; los del bar; los vecinos; los amigos de los suegros; los amigos de la cuñada; los amigos de los amigos.

Mucho ruido. Demasiado. Si pudieran apagarlo.

HBO Max: reparto de la serie Poquita fe

Raúl Cimas

Esperanza Pedreño

Chani Martín

Julia de Castro

María Jesús Hoyos

Juan Lombardero

Marta Fernández-Muro

Pilar Gómez

Enrique Martínez

Blas Ortiz

Trailer de la serie Poquita fe