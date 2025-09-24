Gatillero se filmó en las calles de Dock Sud, y este espacio se convierte en un personaje más de la historia, dotándola de un realismo pocas veces visto en nuestra filmografía.

La cámara sigue a El Galgo por calles, pasillos, techos y casas en su descenso al infierno, y nosotros descendemos con él en una aventura trepidante que logra sostener esa tensión inicial hasta el final gracias al uso del plano secuencia, que nos da la sensación de estar viendo la acción en tiempo real.

Gatillero cuenta la última noche de El Galgo, un sicario profesional que retorna a su barrio, la Isla Maciel del conurbano bonaerense, luego de salir de la cárcel. Rápidamente, se irá enredando en una trama delictiva y sanguinaria que concluirá épica e inesperadamente al amanecer.

Todo filmado en un plano secuencia que sigue constantemente a su protagonista, emulando el formato de los videojuegos de tiros en primera persona.

HBO Max: de qué se trata la película Gatillero

Gatillero narra la historia de Pablo El Galgo Correa, un sicario alcohólico que alguna vez supo estar en la cima del mundo criminal, y que ahora sobrevive como puede en los márgenes.

La trama se dispara cuando su exjefa, La Madrina (Julieta Díaz), le ofrece una última oportunidad: un trabajo que podría devolverle el respeto perdido. Sin embargo, pronto descubre que ha caído en una trampa.

Perseguido, traicionado y completamente solo, Pablo deberá enfrentar una noche sin descanso en la que cada decisión puede ser la última.

HBO Max: reparto de la película Gatillero

Sergio Podeley (El Galgo / Pablo)

Julieta Díaz (la madrina)

Maite Lanata (Isa)

Ramiro Blas (Nelson)

Mariano Torre (Noni)

Matías Desiderio (Lalo)

Susana Varela (Nilda)

Trailer de la película Gatillero