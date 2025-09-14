Es un relato contemporáneo donde, en un mal día o en el mejor de ellos, cinco mujeres en situaciones límite sacan ala justiciera que llevan dentro, en plan jokers ibéricas.

Aunque, ni ellas mismas se salvarán de la mordida de este dibujo donde el egoísmo, los intereses por encima de las emociones y la locura colectiva son algunos de los colores de una furiosa sátira realista

La trama de Furia girará alrededor de cinco mujeres, interpretadas por Peña, Machi, Poza, Roth y Castro, que están dispuestas a todo ante situaciones límite como extorsión, opresión, engaño, exclusión o manipulación en un único universo compartido, contemporáneo, articulado alrededor de cinco conflictos que se desarrollarán como un efecto mariposa, uno como consecuencia del otro.

HBO Max: de qué se trata la serie Furia

La reseña de la serie española Furia, cuenta que Marga es una artista esnob cuyo marido, un directivo de televisión, ha dejado embarazada a la asistenta.

furia1 Díscola. Así es la serie española, Furia de Disney Plus.

Vera, su amiga y cocinera mediática, pierde su restaurante por culpa de un crítico. Nat, dependienta de moda, se siente amenazada por la llegada de empleadas jóvenes.

Adela, madre de la asistenta, será desahuciada junto a su madre. Victoria, una ex actriz de cine erótico, cae en un engaño tras creer en un regreso. Estas mujeres llegan al límite y ejecutan venganzas en una sátira feroz donde ni ellas mismas se salvan.

HBO Max: reparto de la serie Furia

Candela Peña

Carmen Machi

Nathalie Poza

Cecilia Roth

Pilar Castro

Trailer de la serie Furia