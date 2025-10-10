La opulenta vida de Nihal se ve amenazada cuando un magnate por mérito propio con buen ojo para el dinero —y para el amor— sacude a toda la élite de Estambul.

Este nuevo drama romántico, que también cuenta con la dirección de Uluç Bayraktar, sigue el enfrentamiento entre Osman, un hombre que surge de la nada al poder, y Nihal , heredera de una familia de marineros.

No obstante, pronto descubrirán que el amor también es un juego de poder. ¿Quién ganará?

Netflix: de qué trata la serie Amor y riqueza

Para ganar, hay que cambiar las reglas del juego. Por un lado está Osman, que ha conseguido hacer una fortuna de la nada gracias a decisiones atrevidas.

amor1 Engin Akyürek. El actor turco más reconocido de su país, vuelve al ruedo con la serie turca Amor y riqueza.

Por el otro, Nihal, representante de una familia adinerada y experta en diplomacia.

Esta es la historia de la lucha entre el viejo y el nuevo dinero, el choque entre poder y mente, y la pasión entre dos almas dominantes.

Netflix: reparto de la serie Amor y riqueza

Engin Akyürek

Asli Enver

Dolunay Soysert

Ismail Demirci

Selin Sekerci

Sedef Avci

Serkan Altunorak

Taro Emir Tekin

Armagan Oguz

Zeynep Oymak

Nur Efsan Durmus

Ahmet Utlu

Tráiler de la serie Amor y riqueza

Dónde ver la serie Amor y riqueza, según la zona geográfica