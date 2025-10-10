Engin Akyürek. Amor y riqueza es la serie que acaba de esntrena Netflix y ya es la más vista. 

Netflix acaba de "sacar del horno" la romántica serie turca donde se mezclan el amor y el dinero. La N roja sumó a su extenso catálogo de series y películas la tremenda producción llamada Amor y riqueza.

Engin Akyürek y Asli Enver. Dos de los más reconocidos actores turcos interpretan la recién estrenada serie Amor y riqueza.

Los reconocidos Engin Akyürek y Asli Enver encabezan el reparto de esta nueva serie turca que llega a Netflix: magnates, dinero, amoríos.

La recién estrenada serie turca Amor y riqueza tiene 1 temporada con 10 episodios. La acomodada vida de Nihal se tambalea cuando un magnate hecho a sí mismo, con buen ojo para el dinero y mucho más para el amor, revoluciona a la aristocracia de Estambul.

La opulenta vida de Nihal se ve amenazada cuando un magnate por mérito propio con buen ojo para el dinero —y para el amor— sacude a toda la élite de Estambul.

Este nuevo drama romántico, que también cuenta con la dirección de Uluç Bayraktar, sigue el enfrentamiento entre Osman, un hombre que surge de la nada al poder, y Nihal , heredera de una familia de marineros.

No obstante, pronto descubrirán que el amor también es un juego de poder. ¿Quién ganará?

Netflix: de qué trata la serie Amor y riqueza

Para ganar, hay que cambiar las reglas del juego. Por un lado está Osman, que ha conseguido hacer una fortuna de la nada gracias a decisiones atrevidas.

Engin Akyürek. El actor turco más reconocido de su país, vuelve al ruedo con la serie turca Amor y riqueza.

Por el otro, Nihal, representante de una familia adinerada y experta en diplomacia.

Esta es la historia de la lucha entre el viejo y el nuevo dinero, el choque entre poder y mente, y la pasión entre dos almas dominantes.

Netflix: reparto de la serie Amor y riqueza

  • Engin Akyürek
  • Asli Enver
  • Dolunay Soysert
  • Ismail Demirci
  • Selin Sekerci
  • Sedef Avci
  • Serkan Altunorak
  • Taro Emir Tekin
  • Armagan Oguz
  • Zeynep Oymak
  • Nur Efsan Durmus
  • Ahmet Utlu

Tráiler de la serie Amor y riqueza

Embed - AMOR Y RIQUEZA Trailer SUBTITULADO / Old Money Trailer [HD] Turquia - Netflix

Dónde ver la serie Amor y riqueza, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Amor y riqueza se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Amor y riqueza se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Amor y riqueza se puede ver en Netflix.

