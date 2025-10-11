Si bien recibió reseñas mixtas por parte crítica, este nuevo estreno de Netflix es una de esas películas que impactan en todos los sentidos y dejan reflexionando a cualquiera sobre lo frágil que es la vida.

Con una duración de una 1 hora y 52 minutos, está emotiva película se estrenó la plataforma de Netflix el 9 de octubre de 2025.

netflix-pelicula-recuerdame-estreno Este drama romántico acaba de estrenar en Netflix y el furor es pleno en todo el mundo.

Netflix: de qué trata la película Recuérdame

La película trata de la dura vida que transita Tyler Roth (Robert Pattinson), un muchacho desesperanzado que padece las secuelas que dejó la muerte de su hermano, quien se suicidó y desencadenó en grandes problemas familiares, incluida la separación de sus padres, muy afectados por la situación. Y la vida de Tyler parece cobrar sentido de nuevo cuando este conoce a Ally Hakins (Emilie de Ravin), una mujer muy linda y sociable, que tiene un pasado similar al suyo.

netflix-recuerdame-pelicula La actriz Emilie de Ravin interpreta a Ally en la película de Netflix.

Reparto de Recuérdame, película de Netflix

Robert Pattinson (Tyler Hakins)

Emilie de Ravin (Ally Craig)

Pierce Borsnan (Charles Hawkins)

Ruby Jerins (Caroline Hawkins)

Chris Cooper (Neil Craig)

Martha Plimpton (Helen Craig)

Lena Olin (Diane Hirsch)

Tráiler de Recuérdame, película de Netflix

Embed - Recuérdame - Trailer Subtitulado [HD]

Dónde ver la película Recuérdame, según la zona geográfica