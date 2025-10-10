Nacho Russo se emocionó al recordar a su papá Miguel.

El delantero de Tigre Ignacio Nacho Russo vivió un día emotivo. Se emocionó antes del empate 1 a 1 con Newell's, por el Torneo Clausura durante el minuto de silencio que se hizo por la muerte de su padre, Miguel Ángel Russo y luego marcó un gol y se lo dedicó al DT de Boca, quien murió este miércoles a los 69 años.

Tigre igualaba sin goles Newell’s, en Rosario, y los dirigidos por Cristian Fabbiani merecían marcar. Pero como si el destino lo hubiera puesto en ese momento allí, Nacho Russo fue quien se encargó de poner en ventaja al visitante.

Nacho Russo muestra el tatuaje con la frase:

El delantero de Tigre le rindió homenaje a su padre como él lo hubiese querido: jugando un partido de fútbol. Y la emoción fue superior cuando, a los 21 minutos de la primera etapa, el ex Instituto abrió el marcador.

Tras larga corrida de David Romero, por el sector opuesto de la defensa de la Lepra rosarina venía corriendo Russo, quien se tiró hacia adelante para poner el 1-0 frente a Newell’s. Allí fue cuando el atacante rompió en llanto. Atrás quedaron los días angustiantes por la dura enfermedad de Miguelo, quien falleció tras batallar contra el cáncer.

El atacante rosarino de 24 años se tapó el rostro con sus manos y la camiseta del Matador tras mirar hacia el cielo y le dedicó el gol a su padre. Tras levantarse del césped, frente a las cámaras televisivas, mostró un tatuaje con una de las más emotivas frases de su papá: “Todo se cura con amor”. Hubo una gran emoción.

Nacho Russo le dedicó el gol a su padre.

Miguel Ángel Russo, quien tuvo una gran trayectoria como entrenador, dejó este mundo este miércoles. Hubo numerosos homenajes para quien fuera campeón de la Copa Libertadores con Boca como DT en el 2007.

