Tras larga corrida de David Romero, por el sector opuesto de la defensa de la Lepra rosarina venía corriendo Russo, quien se tiró hacia adelante para poner el 1-0 frente a Newell’s. Allí fue cuando el atacante rompió en llanto. Atrás quedaron los días angustiantes por la dura enfermedad de Miguelo, quien falleció tras batallar contra el cáncer.

La emoción de Nacho Russo por la muerte de su padre, Miguel

El atacante rosarino de 24 años se tapó el rostro con sus manos y la camiseta del Matador tras mirar hacia el cielo y le dedicó el gol a su padre. Tras levantarse del césped, frente a las cámaras televisivas, mostró un tatuaje con una de las más emotivas frases de su papá: “Todo se cura con amor”. Hubo una gran emoción.

nacho-russo-2 Nacho Russo le dedicó el gol a su padre.

Miguel Ángel Russo, quien tuvo una gran trayectoria como entrenador, dejó este mundo este miércoles. Hubo numerosos homenajes para quien fuera campeón de la Copa Libertadores con Boca como DT en el 2007.