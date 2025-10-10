El último adiós a Miguel Ángel Russo: el emotivo cortejo fúnebre salió de La Bombonera

Miguel Ángel Russo, quien falleció este miércoles por la tarde luego de una larga lucha contra el cáncer, fue velado este jueves en el hall central de Brandsen 805, en la cancha de Boca, donde miles de hinchas de distintos equipos se acercaron para despedirlo.

Desde las 10 hasta las 12 de este viernes el ingreso fue exclusivo para los familiares y sus seres más cercanos, quienes le dieron su último adiós a uno de las figuras más queridas en el fútbol argentino.

Las imágenes del cortejo fúnebre, que salieron rumbo a Pilar para cerrar el ciclo de la despedida del entrenador de Boca.



Según trascendió, Russo había pedido ser cremado y que sus cenizas sean arrojadas en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central, equipo en el que fue director durante la campaña para ascender en el 2014 y con el que hizo historia al ganar la Copa de la Liga 2023.

Por su parte, Boca tomó la decisión de cerrar sus puertas durante las próximas 48 horas por duelo. Con respecto al plantel profesional, que está de licencia desde el miércoles, volverá este sábado a los entrenamientos. Claudio Úbeda, ayudante de campo de Miguelo, estará al frente del plantel hasta fin de año.