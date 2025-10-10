Inicio Ovación Fútbol Miguel Angel Russo
El último adiós a Miguel Ángel Russo: el emotivo cortejo fúnebre salió de La Bombonera

Tras ser velado en cancha de Boca, el cortejo fúnebre con los restos del Miguel Ángel Russo fue despedido con aplausos y cantos por parte de cientos de hinchas

La Bombonera fue sede del velorio de Miguel Ángel Russo.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca, abrió las puertas de La Bombonera para que allí se realizara el velorio de Miguel Ángel Russo, quien perdió la vida el pasado miércoles a los 69 años. El DT atravesaba una internación domiciliaria y afrontó sus últimos días rodeado de su círculo íntimo.

Luego de un jueves emotivo, donde el mundo del fútbol se acercó a los alrededores de Brandsen 805 para darle el último adiós a un hombre que se transformó en ejemplo de lucha y perseverancia, durante la jornada de este viernes sus restos fueron trasladados al cementerio.

El cortejo fúnebre de Miguel Ángel Russo salió desde La Bombonera.

El último adiós a Miguel Ángel Russo

El cortejo fúnebre con los restos de Miguel Ángel Russo, quien fue velado en La Bombonera, fue despedido entre aplausos y cantos por cientos de hinchas presentes en el lugar.

Miguel Ángel Russo, quien falleció este miércoles por la tarde luego de una larga lucha contra el cáncer, fue velado este jueves en el hall central de Brandsen 805, en la cancha de Boca, donde miles de hinchas de distintos equipos se acercaron para despedirlo.

Desde las 10 hasta las 12 de este viernes el ingreso fue exclusivo para los familiares y sus seres más cercanos, quienes le dieron su último adiós a uno de las figuras más queridas en el fútbol argentino.

Según trascendió, Russo había pedido ser cremado y que sus cenizas sean arrojadas en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central, equipo en el que fue director durante la campaña para ascender en el 2014 y con el que hizo historia al ganar la Copa de la Liga 2023.

Por su parte, Boca tomó la decisión de cerrar sus puertas durante las próximas 48 horas por duelo. Con respecto al plantel profesional, que está de licencia desde el miércoles, volverá este sábado a los entrenamientos. Claudio Úbeda, ayudante de campo de Miguelo, estará al frente del plantel hasta fin de año.

