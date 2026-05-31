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Los argentinos Marco Morelli y Valentín Perrone muy lejos de Uriarte el ganador de Moto3 en Italia

El Gran Premio de Italia de Motociclismo tuvo como ganador en Italia al español Brian Uriarte. Marco Morelli y Valentín Perrone llegaron muy atrasados

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Marco Morelli no entró en el top ten de la carrera final de Moto3 en Italia, pero sigue ando pelea en el campeonato de motociclismo.

Marco Morelli no entró en el top ten de la carrera final de Moto3 en Italia, pero sigue ando pelea en el campeonato de motociclismo.

Los pilotos argentinos que participan del Campeonato Mundial de Motociclismo, categoría Moto3, Marco Morelli y Valentín Perrone, finalizaron la carrera principal muy lejos de la vanguardia en el Gran Premio de Italia corrido en el circuito de Mugello este domingo.

Marco Morelli (KTM- CFMOTO Valresa Aspar Team) fue el mejor ubicado en esta séptima competencia del calendario del motociclismo, logrando el 13° puesto, lo que le permitió sumar 3 unidades en el campeonato de pilotos. En tanto el Coyote Perrone llegó en el 19° lugar.

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Valent&iacute;n Perrone lleg&oacute; en el puesto 19&deg; y est&aacute; 7&deg; en el Campeonato.

Valentín Perrone llegó en el puesto 19° y está 7° en el Campeonato.

Brian Uriarte ganó en Moto3 y Marco Morelli sumó tres puntos

El español Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) dominó la prueba de la categoría telonera del MotoGP y se impuso en Mugello con un tiempo de 33 minutos 7 segundos y 801 milésimas (33' 07'' 801/1000).

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Brian Uriarte se dio el gustazo de ganar el Gran Premio de Italia en Moto3.

Brian Uriarte se dio el gustazo de ganar el Gran Premio de Italia en Moto3.

Uriarte fue escoltado por su compatriota Álvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) a +0'' 418/1000, y el malayo Hakim Danish (AEON Credit - MT Helmets - MSI) a +0'' 456/1000, completando el podio del Gran Premio de Italia.

Marco Morelli fue 13°, a +1'' 351/1000, con lo que cayó en el campeonato al 6° puesto. Valentín Perrone no sumó este domingo, tras arribar en el 19° lugar (+5'' 636/1000), y figura en el 7° puesto.

Las posiciones del Campeonato Mundial de Motociclismo -Moto3-

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