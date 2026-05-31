Los pilotos argentinos que participan del Campeonato Mundial de Motociclismo, categoría Moto3, Marco Morelli y Valentín Perrone, finalizaron la carrera principal muy lejos de la vanguardia en el Gran Premio de Italia corrido en el circuito de Mugello este domingo.
Los argentinos Marco Morelli y Valentín Perrone muy lejos de Uriarte el ganador de Moto3 en Italia
El Gran Premio de Italia de Motociclismo tuvo como ganador en Italia al español Brian Uriarte. Marco Morelli y Valentín Perrone llegaron muy atrasados
Marco Morelli (KTM- CFMOTO Valresa Aspar Team) fue el mejor ubicado en esta séptima competencia del calendario del motociclismo, logrando el 13° puesto, lo que le permitió sumar 3 unidades en el campeonato de pilotos. En tanto el Coyote Perrone llegó en el 19° lugar.
Brian Uriarte ganó en Moto3 y Marco Morelli sumó tres puntos
El español Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) dominó la prueba de la categoría telonera del MotoGP y se impuso en Mugello con un tiempo de 33 minutos 7 segundos y 801 milésimas (33' 07'' 801/1000).
Uriarte fue escoltado por su compatriota Álvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) a +0'' 418/1000, y el malayo Hakim Danish (AEON Credit - MT Helmets - MSI) a +0'' 456/1000, completando el podio del Gran Premio de Italia.
Marco Morelli fue 13°, a +1'' 351/1000, con lo que cayó en el campeonato al 6° puesto. Valentín Perrone no sumó este domingo, tras arribar en el 19° lugar (+5'' 636/1000), y figura en el 7° puesto.