Triunfazo en casa: Marco Bezzecchi ganó en MotoGP el Gran Premio de Italia

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Con este 1-2 de Aprilia, Marco Bezzecchi y Jorge Martín sostienen el liderazgo en el Campeonato del MotoGP, donde el italiano suma 173 puntos sobre siete competencias disputadas en esta temporada 2026. En el caso de Martín, el español escolta a su coequiper con 156 unidades.

La carrera comenzó con un error de Raúl Fernández, vencedor de la Carrera Sprint, quien frenó demasiado tarde en la primera curva, estuvo cerca de tocar a Bezzecchi y cayó hasta la 17ª posición.

En la punta, Jorge Martín tomó inicialmente el liderazgo, aunque Bezzecchi recuperó el primer lugar antes de que Bagnaia superara a ambos para colocarse al frente en la tercera vuelta.

El piloto de Ducati lideró gran parte de la prueba, pero Bezzecchi mantuvo la presión constante y, tras varios intentos, logró adelantarlo en la vuelta 14. Desde entonces, el italiano impuso un ritmo superior y consolidó una ventaja que resultó definitiva para quedarse con el triunfo.

Detrás, Martín se mantuvo en la pelea por los puestos de honor y aprovechó la caída de rendimiento de Bagnaia en el tramo final para asegurarse el segundo lugar. El campeón italiano logró sostenerse en la tercera posición pese al asedio final de Ai Ogura.

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Marc Márquez protagonizó varios duelos con Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Ogura y Fabio Di Giannantonio durante gran parte de la carrera. Sin embargo, un error en la vuelta 18 le hizo perder posiciones y caer hasta el séptimo puesto, resultado con el que terminó la competencia.

Ogura concluyó cuarto tras una destacada actuación, mientras que Acosta y Di Giannantonio completaron los puestos siguientes. Raúl Fernández, tras su incidente en la largada, remontó hasta la octava posición.

La victoria de Bezzecchi representó el primer triunfo de Aprilia en el Gran Premio de Italia y significó un duro golpe para Ducati en Mugello, uno de sus escenarios más emblemáticos.