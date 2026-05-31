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Huracán Las Heras, con el debut del entrenador Pablo Jofré, recibe a Juventud Unida de San Luis

Huracán Las Heras juega de local ante Juventud Unida de San Luis este domingo desde las 16. Será el estreno de Pablo Jofré como DT del Globo

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Pablo Jofré tendrá su estreno como entenador de Huracán Las Heras ante Juventud Unida de San Luis, en calle Olascoaga.

Pablo Jofré tendrá su estreno como entenador de Huracán Las Heras ante Juventud Unida de San Luis, en calle Olascoaga.

Con el estreno del entrenador Pablo Jofré, Huracán Las Heras jugará este domingo desde las 16 en el estadio General San Martín ante Juventud Unida de San Luis. El encuentro corresponde a la 11ra fecha, la segunda de las revanchas de la Zona 3 del Torneo Federal A y tendrá el arbitraje del santiagueño Rodrigo Héctor Rivero.

El Globo tendrá el debut en el banco de suplentes del entrenador Pablo Jofré, quien llegó al club tras la salida de Sergio Toti Arias.

Huracán Las Heras 2.
Huracán Las Heras jugará de local ante Juventud Unida. El Globo tendrá el estreno del entrenador Pablo Jofré.

Huracán Las Heras jugará de local ante Juventud Unida. El Globo tendrá el estreno del entrenador Pablo Jofré.

Huracán Las Heras viene de dos derrotas consecutivas de visitante, en partidos donde no ha marcado goles. En su última presentación cayó por 1 a 0 ante Argentino de Monte Maíz y anteriormente perdió ante FADEP.

El Globo acumula tres partidos sin conocer la victoria, con un empate y dos derrotas, e intentará dar vuelta la página en su retorno a su cancha tras dos encuentros de visitante.

Huracán Argentino Monte Maíz uno-
Huracán Las Heras necesita lograr un triunfo ante Juventud Unida.

Huracán Las Heras necesita lograr un triunfo ante Juventud Unida.

Huracán Las Heras se ubica séptimo en la tabla de posiciones con diez puntos, producto de dos triunfos, cuatro empates y tres derrotas. Está a seis puntos del líder del Grupo C, que es Atenas de Río Cuarto (16)

Así llega Juventud Unida, el rival de Huracán Las Heras

Juventud Unida viene de empatar 1 a 1 frente al Atlético Club San Martín como local. El equipo Auriazul se ubica cuarto con 13 puntos, producto de tres triunfos, cuatro empates y dos derrotas.

El último enfrentamiento entre ambos fue en el inicio de la actual temporada. En San Luis el resultado fue favorable al equipo puntano por 2 a 0.

Probables formaciones:

  • Huracán Las Heras: Franco Agüero; Lucas Algozino, Rodrigo Arciero, Enzo Montenegro y Arian Giordano; Facundo Romero, Nicolás Sandoval, Ignacio González y Leandro Moya; Alejandro Toledo y Juan Bonet. DT: Pablo Jofré.
  • Juventud Unida (San Luis): Julián Lucero; Eber Garro, Gabriel Ojeda, Juan Rosales, Lautaro Figueroa; Santino Moya, Alexis González, Lautaro Pérez, Valentín Roldán; Luis Lautaro Lucero y Martino Dorato. DT: Hernán Vázquez.
  • Estadio: Huracán Las Heras.
  • Árbitro: Rodrigo Héctor Rivero.
  • Hora: 16.

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