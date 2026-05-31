Huracán Las Heras, con el debut del entrenador Pablo Jofré, recibe a Juventud Unida de San Luis

Huracán Las Heras viene de dos derrotas consecutivas de visitante, en partidos donde no ha marcado goles. En su última presentación cayó por 1 a 0 ante Argentino de Monte Maíz y anteriormente perdió ante FADEP.

El Globo acumula tres partidos sin conocer la victoria, con un empate y dos derrotas, e intentará dar vuelta la página en su retorno a su cancha tras dos encuentros de visitante.

Huracán Argentino Monte Maíz uno- Huracán Las Heras necesita lograr un triunfo ante Juventud Unida.

Huracán Las Heras se ubica séptimo en la tabla de posiciones con diez puntos, producto de dos triunfos, cuatro empates y tres derrotas. Está a seis puntos del líder del Grupo C, que es Atenas de Río Cuarto (16)

Así llega Juventud Unida, el rival de Huracán Las Heras

Juventud Unida viene de empatar 1 a 1 frente al Atlético Club San Martín como local. El equipo Auriazul se ubica cuarto con 13 puntos, producto de tres triunfos, cuatro empates y dos derrotas.

El último enfrentamiento entre ambos fue en el inicio de la actual temporada. En San Luis el resultado fue favorable al equipo puntano por 2 a 0.

Probables formaciones: