Huracán Las Heras, con el debut del entrenador Pablo Jofré, recibe a Juventud Unida de San Luis

Huracán Las Heras viene de dos derrotas consecutivas de visitante, en partidos donde no ha marcado goles. En su última presentación cayó por 1 a 0 ante Argentino de Monte Maíz y anteriormente perdió ante FADEP.
El Globo acumula tres partidos sin conocer la victoria, con un empate y dos derrotas, e intentará dar vuelta la página en su retorno a su cancha tras dos encuentros de visitante.
Huracán Argentino Monte Maíz uno-
Huracán Las Heras necesita lograr un triunfo ante Juventud Unida.
Huracán Las Heras se ubica séptimo en la tabla de posiciones con diez puntos, producto de dos triunfos, cuatro empates y tres derrotas. Está a seis puntos del líder del Grupo C, que es Atenas de Río Cuarto (16)
Así llega Juventud Unida, el rival de Huracán Las Heras
Juventud Unida viene de empatar 1 a 1 frente al Atlético Club San Martín como local. El equipo Auriazul se ubica cuarto con 13 puntos, producto de tres triunfos, cuatro empates y dos derrotas.
El último enfrentamiento entre ambos fue en el inicio de la actual temporada. En San Luis el resultado fue favorable al equipo puntano por 2 a 0.
Probables formaciones:
- Huracán Las Heras: Franco Agüero; Lucas Algozino, Rodrigo Arciero, Enzo Montenegro y Arian Giordano; Facundo Romero, Nicolás Sandoval, Ignacio González y Leandro Moya; Alejandro Toledo y Juan Bonet. DT: Pablo Jofré.
- Juventud Unida (San Luis): Julián Lucero; Eber Garro, Gabriel Ojeda, Juan Rosales, Lautaro Figueroa; Santino Moya, Alexis González, Lautaro Pérez, Valentín Roldán; Luis Lautaro Lucero y Martino Dorato. DT: Hernán Vázquez.
- Estadio: Huracán Las Heras.
- Árbitro: Rodrigo Héctor Rivero.
- Hora: 16.