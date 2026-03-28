Huracán Las Heras sufrió una derrota ante Juventud Unida en San Luis

huracán Las heras 2. Luciano Ortega tuvo mucha movilidad ante Juventud Unida. Foto: Prensa Huracán Las Heras

El equipo del Toti Arias esperó en su campo y buscó lastimar al rival con algún contragolpe. La más clara la tuvo con Alejandro Toledo, que pegó un tiro en el travesaño, tomó el rebote Nicolás Genes y tapó el remate el arquero Julián Lucero.

A los 18' de la primera etapa salió lesionado juan Aguilar y en su lugar ingresó Nicolás Chacón.

Sobre el final del primer tiempo Franco Agüero, el arquero de Huracán Las Heras, tuvo algunas intervenciones importantes para mantener el empate.

En el arranque de los segundos 45 minutos lo tuvo Genes para el equipo de calle Olascoaga y su remate pegó en el palo.

Hasta que el equipo local acertó con Ezequiel Sosa a los 14' de la segunda etapa y marcó el primer tanto. A los 36' Lautaro Lucero aumentó el marcador con una buena definición.

Huracán Las Heras mereció llevarse algo de San Luis, pero se fue con las manos vacías, donde se fueron dos jugadores lesionados, el defensor Juan Aguilar y el arquero Franco Agüero. Cayó derrotado frente a un equipo que fue muy efectivo.

huracan juventud- El Globo se vino con las manos vacías de San Luis.

Lo que viene para Huracán Las Heras

En la tercera fecha Huracán Las Heras jugará de local frente a Cipolletti de Río Negro, en lo que será su segundo partido en el estadio General San Martín.

La Síntesis:

Juventud Unida (San Luis) 2: Julián Lucero; Eber Garro, Fabricio Ojeda, Juan Rosales, Lautaro Figueroa; Alexis Sosa, Santino Moya, Lautaro Pérez, Ezequiel Sosa; Martino Dorato, Lautaro Lucero. DT: Hernán Vázquez.

Huracán Las Heras 0: Franco Agüero; Lucas Algozino, Guillermo Coceres, Rodrigo Arciero, y Juan Aguilar; Luciano Ortega, Marcos Sosa, Iván Sandoval, Nicolás Genes; Alejandro Toledo y Juan Bonet. DT: Sergio Arias.

Goles: ST: 14' E. Sosa y 36' Lucero.

Cambios: PT: 17' Nicolás Chacón por Aguilar (HLH), ST. inicio Alexis González y Cristian Chavarría por Moya y A. Sosa (JU), 16' Facundo Romero por Genes (HLH), 20' Valentín Roldán y Alan Lima por Figueroa y Dorato (JU), 29' Ramiro Pacheco, Leandro Moya e Ignacio González por Agüero, Sandoval y Sosa (HLH), 40' Pereyra por E. Sosa (JU)

Estadio: Juventud Unida de San Luis.

Árbitro: Leandro Andrés Sosa (Córdoba).