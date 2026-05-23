Más de 30 mil hinchas de Belgrano hicieron un banderazo en la previa a la final con River Plate

Desde temprano a la tarde comenzaron a darse cita los seguidores del equipo del Ruso Ricardo Zielinski, que jugará una final histórica este domingo, a las 15.30 contra River Plate, para ver quien es el campeón del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FanaticosLVdos/status/2058321292269441192&partner=&hide_thread=false #Belgrano | La fiesta del Banderazo en Alberdi a horas de enfrentar a River Plate. pic.twitter.com/Eww4L2EchO — Fanaticos.lvdos (@FanaticosLVdos) May 23, 2026

El momento más emotivo fue cuando ingresaron los jugadores a la cancha, y el publico no pudo contener la emoción y rompió en aplausos y cánticos de aliento para los suyos. También fue muy aplaudido el presidente del club, el ex jugador Luis Fabian Artime -el Luifa- que se vio conmovido por el cariño y la ilusión de su gente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2058332646036414523&partner=&hide_thread=false ¡¡IMPACTANTE FIESTA DE LA HINCHA DE RIVER!! El Millo llegó a Córdoba para la gran final del #TorneoApertura y su gente lo recibió en la puerta del hotel con bengalas, fuegos artificiales, banderas y mucho aliento.



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futbol-torneo apertura-cordoba-final-banderazo-river (1) Miles de hinchas de River hicieron su banderazo en la puerta del hotel Holliday Inn de Córdoba capital.

River Plate también contó con "aguante" de hinchas en Córdoba

Este sábado por la tarde- noche arribó el otro finalista del Torneo Apertura, River Plate, que fue recibido en la puerta del hotel Holiday, en la zona del Parque Las Heras y cercano al estadio Kempes, escenario del partido definitorio.

Tras partir cerca de las 19 desde Buenos Aires, a su arribo a la capital cordobesa, los dirigidos por el Chacho Eduardo Coudet se encontraron en la puerta del hotel con un multitudinario banderazo, con miles de fanáticos, munidos de bengalas y banderas.