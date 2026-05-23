La ciudad de Córdoba ya palpita un momento especial, previo a la final que jugarán este domingo los locales de Belgrano de Córdoba contra River Plate en el estadio Mario Alberto Kempes. El estadio del barrio Alberdi, se vio colmado por más de 30 mil hinchas.
Más de 30 mil hinchas de Belgrano hicieron un banderazo en la previa a la final con River Plate
Córdoba, sede de la final del Torneo Apertura, se vio sacudida por los banderazos de hinchas de Belgrano y River. El Pirata fue apoyado por 38 mil fanáticos
Según los distintos medios de la Docta, a las 19 hizo su ingreso el plantel de Belgrano de Córdoba a la cancha del estadio Julio César Villagra, y calcularon unos 38 mil fanáticos del Pirata, vistiendo la tradicional camiseta celeste, acompañados de banderas y bombos.
Desde temprano a la tarde comenzaron a darse cita los seguidores del equipo del Ruso Ricardo Zielinski, que jugará una final histórica este domingo, a las 15.30 contra River Plate, para ver quien es el campeón del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.
El momento más emotivo fue cuando ingresaron los jugadores a la cancha, y el publico no pudo contener la emoción y rompió en aplausos y cánticos de aliento para los suyos. También fue muy aplaudido el presidente del club, el ex jugador Luis Fabian Artime -el Luifa- que se vio conmovido por el cariño y la ilusión de su gente.
River Plate también contó con "aguante" de hinchas en Córdoba
Este sábado por la tarde- noche arribó el otro finalista del Torneo Apertura, River Plate, que fue recibido en la puerta del hotel Holiday, en la zona del Parque Las Heras y cercano al estadio Kempes, escenario del partido definitorio.
Tras partir cerca de las 19 desde Buenos Aires, a su arribo a la capital cordobesa, los dirigidos por el Chacho Eduardo Coudet se encontraron en la puerta del hotel con un multitudinario banderazo, con miles de fanáticos, munidos de bengalas y banderas.