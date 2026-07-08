Gimnasia y Esgrima continúa con la pretemporada de cara al segundo semestre en el que afrontará el Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Gimnasia y Esgrima jugará este sábado ante Racing su primer amistoso de pretemporada
Gimnasia y Esgrima jugará dos amistosos en Buenos Aires previo al inicio del Clausura frente a Central Córdoba de Santiago del Estero el viernes 24 de julio
Bajo las órdenes de Darío Franco el Lobo se entrena para llegar en óptimas condiciones al inicio de la competencia y este viernes viajará a Buenos Aires para jugar dos amistosos.
Gimnasia jugará dos amistosos en Buenos Aires
El plantel de Lobo se entrenará este jueves y el viernes a la tarde viajará a Buenos Aires para continuar con la preparación para lo que viene.
El primer cotejo será el sábado 11 de julio, en Avellaneda, ante Racing que ahora es dirigido por Juan Pablo Vojvoda. El otro ensayo será frente a Argentinos Juniors, el miércoles 15.
Esto se confirmó en las últimas horas ya que el plan original era jugar con San Lorenzo y Huracán, pero finalmente los rivales serán la Academia y el Bicho de La Paternal.
Cuándo vuelve a jugar Gimnasia y Esgrima
Gimnasia y Esgrima volverá a la actividad oficial jugando por el Torneo Clausura ante Central Córdoba de Santiago del Estero, el próximo viernes 24 de julio a las 16.45, en el estadio Víctor Legrotaglie.
El Lobo compartirá el Grupo B con Boca, Independiente, San Lorenzo, Riestra, Talleres, Instituto, Platense, Estudiantes, Central Córdoba, Defensa y Justicia, Vélez, Unión y Lanús.
Las primeras tres fechas del Lobo en el Clausura
- Viernes 24 de julio a las 16.45 vs Central Córdoba (L)
- Martes 28 de julio a las 19 vs Gimnasia y Esgrima (V)
- Sábado 1 de agosto a las 15.30 vs Unión (L)