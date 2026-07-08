Gimnasia y Esgrima jugará este sábado ante Racing su primer amistoso de pretemporada

El primer cotejo será el sábado 11 de julio, en Avellaneda, ante Racing que ahora es dirigido por Juan Pablo Vojvoda. El otro ensayo será frente a Argentinos Juniors, el miércoles 15.

Esto se confirmó en las últimas horas ya que el plan original era jugar con San Lorenzo y Huracán, pero finalmente los rivales serán la Academia y el Bicho de La Paternal.

Cuándo vuelve a jugar Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima volverá a la actividad oficial jugando por el Torneo Clausura ante Central Córdoba de Santiago del Estero, el próximo viernes 24 de julio a las 16.45, en el estadio Víctor Legrotaglie.

El Lobo compartirá el Grupo B con Boca, Independiente, San Lorenzo, Riestra, Talleres, Instituto, Platense, Estudiantes, Central Córdoba, Defensa y Justicia, Vélez, Unión y Lanús.

Las primeras tres fechas del Lobo en el Clausura