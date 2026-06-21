Gimnasia y Esgrima intensifica su pretemporada sin novedades en el mercado de pases

El plantel trabaja con mucha intensidad en esta primera parte de la pretemporada, la segunda etapa la realizará en Buenos Aires, donde jugará tres partidos amistosos

El Lobo entrena con mucha intensidad. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

En estos ensayos el DT Darío Franco buscará el equipo de cara al debut en el torneo Clausura, que será ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en condición de local.