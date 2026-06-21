Gimnasia y Esgrima intensifica su pretemporada sin novedades en el mercado de pases

Gimnasia y Esgrima continúa con su pretemporada, donde culminó una nueva semana de trabajo. Con la conducción del entrenador Darío Franco, el Lobo del Parque se entrena de cara al inicio del Torneo Clausura.
El plantel de Gimnasia y Esgrima continúa con su pretemporada. El DT Darío Franco no tiene caras nuevas en el equipo que se prepara para el Clausura
Gimnasia y Esgrima continúa con su pretemporada, donde culminó una nueva semana de trabajo. Con la conducción del entrenador Darío Franco, el Lobo del Parque se entrena de cara al inicio del Torneo Clausura.
El plantel trabaja con mucha intensidad en esta primera parte de la pretemporada, la segunda etapa la realizará en Buenos Aires, donde jugará tres partidos amistosos
En estos ensayos el DT Darío Franco buscará el equipo de cara al debut en el torneo Clausura, que será ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en condición de local.
Hasta el momento el Lobo no ha realizado incorporaciones.
Gimnasia y Esgrima volverá a la actividad oficial en el torneo local tras la Copa del Mundo 2026, que culminará el 19 julio. En el segundo certamen del año se invertirán las localías del Torneo Apertura.
El Lobo compartirá el Grupo B nuevamente con Boca, Independiente de Avellaneda, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Talleres e instituto de Córdoba, Platense, Estudiantes de La Plata, Central Córdoba de Santiago del Estero, Defensa y Justicia, Vélez, Unión y Lanús.