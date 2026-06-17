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Gimnasia y Esgrima definió cómo continuará su pretemporada de cara al retorno de la Primera División

Gimnasia y Esgrima comunicó los detalles de su puesta a punto de cara al segundo semestre, cuando se retome el campeonato de Primera División

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Gimnasia y Esgrima diagramó tres amistosos de pretemporada, esperando el retorno de la Primera División. 

Gimnasia y Esgrima diagramó tres amistosos de pretemporada, esperando el retorno de la Primera División. 

Gimnasia y Esgrima continúa con la puesta a punto para encarar el segundo semestre del año en Primera División. Bajo las órdenes de Darío Franco, el Lobo se entrena entre el Víctor Legrotaglie y en el predio para llegar en óptimas condiciones al inicio del Torneo Clausura.

El plantel mantendrá su cronograma de entrenamientos durante todo junio en Mendoza y luego afrontará la segunda parte de la pretemporada en Buenos Aires para llevar a cabo una serie de amistosos que le den rodaje futbolístico.

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Facundo Lencioni, uno de los pilares de Gimnasia y Esgrima, contin&uacute;a con la puesta a punto esperando el retorno del torneo local.&nbsp;

Facundo Lencioni, uno de los pilares de Gimnasia y Esgrima, continúa con la puesta a punto esperando el retorno del torneo local.

Gimnasia jugará tres amistosos en Buenos Aires

Hasta principios de julio, el plantel del Gimnasia y Esgrima se entrenará en la provincia, intensificando en lo físico y a la espera de refuerzos. Luego viajará a Buenos Aires "para continuar con los trabajos de pretemporada de cara al Torneo Clausura de Primera División", según informaron en la cuenta oficial del club.

En total, el Lobo disputará tres partidos amistosos. El primero será ante San Lorenzo (rival que ya enfrentó en el Torneo Apertura y volverá a encontrarse en el Clausura) el sábado 11 de julio. El miércoles 15 de julio enfrentará a Argentinos Juniors y, para concluir la preparación, se medirá ante Huracán de Parque Patricios el viernes 17 de julio.

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Cuándo vuelve Gimnasia a jugar en la Primera División

Gimnasia y Esgrima volverá a la actividad oficial en el torneo local una vez terminada la Copa del Mundo 2026, el 19 julio. Si bien no hay una fecha definida, el certamen se retomaría en la proximidad de esa fecha. Para el segundo certamen del año, la Liga Profesional dispuso que se inviertan las localías del Apertura.

El Lobo volverá a compartir grupo con:

  • Boca
  • Independiente
  • San Lorenzo
  • Riestra
  • Talleres (Córdoba)
  • Instituto (Córdoba)
  • Platense
  • Estudiantes (La Plata)
  • Vélez
  • Newell's
  • Unión (Santa Fé)
  • Lanús
  • Central Córdoba (SdE)
  • Defensa y Justicia

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