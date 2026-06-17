Gimnasia y Esgrima definió cómo continuará su pretemporada de cara al retorno de la Primera División

En total, el Lobo disputará tres partidos amistosos. El primero será ante San Lorenzo (rival que ya enfrentó en el Torneo Apertura y volverá a encontrarse en el Clausura) el sábado 11 de julio. El miércoles 15 de julio enfrentará a Argentinos Juniors y, para concluir la preparación, se medirá ante Huracán de Parque Patricios el viernes 17 de julio.

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Cuándo vuelve Gimnasia a jugar en la Primera División

Gimnasia y Esgrima volverá a la actividad oficial en el torneo local una vez terminada la Copa del Mundo 2026, el 19 julio. Si bien no hay una fecha definida, el certamen se retomaría en la proximidad de esa fecha. Para el segundo certamen del año, la Liga Profesional dispuso que se inviertan las localías del Apertura.

El Lobo volverá a compartir grupo con: