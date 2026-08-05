Messi hizo dos goles y el Inter Miami empezó la Leagues Cup con una victoria contundente

Pese a la desventaja inicial, dos goles de Lionel Messi abrieron el camino de la victoria para el Inter Miami ante San Luis de México en la primera fecha de la Leagues Cup 2026.
Dos goles de Lionel Messi abrieron el camino de la victoria para el Inter Miami ante San Luis de México en la primera fecha de la Leagues Cup 2026.
Pese a la desventaja inicial, dos goles de Lionel Messi abrieron el camino de la victoria para el Inter Miami ante San Luis de México en la primera fecha de la Leagues Cup 2026.
En el inicio del certamen que reúne a los equipos de la MLS y la Liga MX Messi fue figura y marcó dos de goles de su equipo que terminó ganando 4 a 2.
En Miami, David Rodríguez abrió el marcador para la visita a los 4', pero el propio Messi empató a los 11', el venezolano Telasco Segovia marcó 2 a 1 a los 26', el segundo de Leo fue a los 44' y el brasileño Micael dos Santos convirtió a los 52' para cerrar el primer tiempo con una ventaja de 4 a 1 para los dueños de casa.
En la segunda parte solo hubo lugar para el descuento del español Rafa Llorente y así el Inter Miami sumó sus primeros 3 puntos en la fase de grupos donde también jugará el sábado 8 ante Monterrey y el miércoles 12 frente al León.
En el encuentro de este miércoles Ángel Guillermo Hoyos puso como titulares, junto a Messi, a Rocco Ríos Novo y Rodrigo De Paul mientras que Facundo Mura, David Ayala y Mateo Silvetti ingresaron en la segunda parte.
Con los dos goles de este miércoles Lionel Messi llegó a 15 tantos en lo que va del 2026 con el Inter Miami ya que marcó 12 en la MLS, uno en la Champions de la Concacaf y otros 2 en la Leagues Cup. Entre esas 3 competencias disputó 18 partidos.
A esto hay que sumarle 8 goles 8 partidos del Mundial 2026.
En partidos amistosos preparatorios hizo 2 goles en la Selección argentina y uno en el Inter Miami.