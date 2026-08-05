Messi hizo dos goles y el Inter Miami empezó la Leagues Cup con una victoria contundente

En la segunda parte solo hubo lugar para el descuento del español Rafa Llorente y así el Inter Miami sumó sus primeros 3 puntos en la fase de grupos donde también jugará el sábado 8 ante Monterrey y el miércoles 12 frente al León.

En el encuentro de este miércoles Ángel Guillermo Hoyos puso como titulares, junto a Messi, a Rocco Ríos Novo y Rodrigo De Paul mientras que Facundo Mura, David Ayala y Mateo Silvetti ingresaron en la segunda parte.

Cuántos goles lleva Messi en la temporada 2026

Con los dos goles de este miércoles Lionel Messi llegó a 15 tantos en lo que va del 2026 con el Inter Miami ya que marcó 12 en la MLS, uno en la Champions de la Concacaf y otros 2 en la Leagues Cup. Entre esas 3 competencias disputó 18 partidos.

A esto hay que sumarle 8 goles 8 partidos del Mundial 2026.

En partidos amistosos preparatorios hizo 2 goles en la Selección argentina y uno en el Inter Miami.